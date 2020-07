Mulher é presa com veículo furtado em SP na Gunter Hans

Suspeita foi presa pelo crime de receptação

Veículo Logan apreendido com a mulher ao lado da viatura do Choque ©DIVULGAÇÃO

Flagrada com um veículo Logan que havia sido furtado em São Paulo, uma mulher, de 37 anos, foi presa às 23h deste sábado (11) na Avenida Doutor Gunter Hans, no Bairro Tarumã, em Campo Grande.





Ao ser parada pelos policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar a condutora disse que havia pegado o veículo emprestado com um amigo em Ponta Porã.





À polícia a suspeita contou que como não conseguiria entrar em território brasileiro com o seu veículo paraguaio, pegou o carro do amigo para vir com mais duas amigas até a Capital, onde visitaria a mãe e o filho.





O carro foi furtado em São Paulo na última quinta-feira (09), mas a mulher disse que não sabia sobre a origem do veículo. Contudo, ela acabou sendo presa por receptação na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e o veículo foi encaminhado ao pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes