Sanesul faz obras para melhorias do abastecimento de água em Maracaju

De 13 a 17 de julho, uma equipe da Sanesul vai executar a setorização do sistema de distribuição para eliminar falta de água ou baixa pressão nos bairros mais afastados e região alta da cidade





Campo Grande (MS) – Uma equipe da Sanesul Dourados fará uma grande intervenção no sistema de abastecimento de água em Maracaju. É uma obra importantíssima que irá melhorar a distribuição, principalmente na região alta da cidade composta por dois grandes bairros o Spessato e Alto Maracaju.





Após análise da engenharia, a setorização do sistema de distribuição de água em Maracaju será feita com o objetivo de eliminar faltas de água ou baixa pressão nos bairros que ficam mais afastados dos reservatórios ou em locais mais altos. Eles são os primeiros a enfrentarem os problemas de abastecimento quando há intervenções de conserto na rede.





Este trabalho faz parte de um grande projeto de padronizações que a empresa vem executando em outras cidades operadas. No caso de Maracaju ele é estratégico para evitar futuras faltas de água nos bairros na região alta.





Essas obras serão feitas entre os dias 13 e 17 de julho de 2020, sempre durante as 7h30 até 17h30. A empresa espera diminuir o tempo deste trabalho.





O Município de Maracaju tem dois novos reservatórios que fazem parte desse projeto de modernização do sistema de abastecimento de água. Cada um deles possui capacidade de reservar um milhão de litros de água tratada.





É quantidade suficiente para atender a demanda da cidade, agora com a setorização o projeto de ampliação do sistema ficará completo.





Um dos reservatórios fica no Centro de Reservação Alto das Palmeiras e o outro no Centro de Reservação Vivendas do Sul.









Por: Melissa Maria Schmidt, Sanesul