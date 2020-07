Dois são presos por execução de jovem de 21 anos em 'tribunal do crime' de facção criminosa em MS

Suspeitos de 18 e 28 anos confessaram o sequestro e posterior assassinato de jovem, a mando de facção criminosa. Corpo da vítima, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (6), foi encontrado nesta sexta.

Suspeitos de assassinar jovem de 21 anos em "tribunal do crime" foram presos na manhã desta segunda-feira (13), em Campo Grande (MS) ©Polícia Civil/Divulgação

Dois homens, de 18 e 28 anos, foram presos pela Polícia Civil de Campo Grande (MS), por suspeita de sequestrarem e assassinarem um jovem, de 21 anos, em "tribunal do crime" de uma facção criminosa que atua em diversas regiões do Brasil.

De acordo com a polícia, o jovem desapareceu na última segunda-feira (6). O tio da vítima foi quem comunicou o desaparecimento dele, após o homem se mudar de Várzea Grande (MT) para Campo Grande, para fugir da perseguição que ele estaria sofrendo da facção. Em depoimento, o tio contou que o sobrinho foi capturado por dois integrantes desta facção, que o levariam para um suposto "tribunal do crime", onde ele seria "julgado" por uma suposta relação com uma organização criminosa rival.





Na última sexta-feira (10), a polícia encontrou o corpo da vítima, em uma área de mata no bairro Portal Caiobá, ainda na capital sul-mato-grossense. Ele estava com marcas de facadas, com as pernas e mãos amarradas e em estado inicial de decomposição. Dois suspeitos pelo crime foram identificados e presos na madrugada desta segunda-feira (13).

Conforme o Boletim de Ocorrência da prisão, eles estavam em um esconderijo e foram localizados após diligências da Polícia Civil. O mais jovem confessou o crime, dizendo que o comparsa teria sequestrado a vítima por mando de integrantes da facção que estão presos, e a levado até uma casa, onde o homem foi morto a facadas. O suspeito de 18 anos ainda apontou um terceiro homem como o responsável por desferir os golpes que mataram o jovem.





Os suspeitos do crime foram denunciados por homicídio e associação criminosa, e seguem à disposição da justiça na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH). A Polícia Civil segue investigando o caso, para capturar outros suspeitos de participação no assassinato.





Por G1MS