Pediatra é o quarto médico a morrer vítima do coronavírus em Dourados

Feliciano Esteban Corrales Lopes morreu na noite de ontem na UTI de hospital particular

Feliciano Esteban estava internado desde junho por complicações da covid-19

O clínico geral e pediatra Feliciano Esteban Corrales Lopes é mais uma vítima da covid-19 em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Rita, ele morreu na noite deste domingo (19).





Nascido na Bolívia, Feliciano estava internado desde o mês passado e foi o quarto médico a morrer em decorrência do novo coronavírus na cidade. O comitê local de gerenciamento de crise da covid-19 confirmou a morte ainda na noite de ontem.





Além do consultório particular, Feliciano era plantonista na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a PED (Penitenciária Estadual de Dourados) e na Unei (Unidade Educacional de Internação). Nas redes sociais pessoas que conheceram o profissional lamentaram a morte de Feliciano Esteban.





Outros médicos que já morreram vítimas da covid-19 em Dourados foram Miguel Yoneda, 74, no dia 1º deste mês, o cardiologista Dirceu Ferreira Guimarães, 83, no dia 6, e o pneumologista Antônio Carlos Monteiro, 59, que morreu no dia 9.





Outra morte – Além de Feliciano, outra pessoa morreu nas últimas horas em decorrência do novo coronavírus. O homem de 70 anos é a 51ª vítima da covid-19.





Atém ontem, Dourados tinha 3.727 casos confirmados do novo coronavírus, mas por causa de um problema no sistema nacional, os números estão desatualizados desde sexta-feira.





Por Helio de Freitas, de Dourados