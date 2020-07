EMPREGOS| Semana começa com 249 vagas para Campo Grande na Funtrab com salários de até R$ 3,5 mil

Para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho é bom preparar o currículo, nesta segunda-feira (20) a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está oferecendo 249 vagas de emprego para Campo Grande e as oportunidades vão de açougueiro a publicitário.





Das vagas em destaque há uma para analista de logística de transporte com salário de até R$ 3,5 mil, o candidato precisa ter 6 meses de experiência comprovada, ensino fundamental completo, ter curso de tecnólogo. O horário de trabalho é das 7h30 às 17h45 de segunda a sexta-feira.





Outra oportunidade em destaque é uma vaga para gerente de vendas o salário de até R$ 1.160, (com comissões pode chegar aos R$ 3 mil). O candidato deve ter ensino superior completo em administração (ou qualquer área de exatas ou humanas), experiência comprovada em carteira inerentes à função especifica.





Exclusivas para pessoas com deficiência são reservadas vagas de motorista carreteiro (1), operador de processos de produção (3) e operador de vendas (5).





Serviço





Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à rua 13 de maio, 2773. De segunda a sexta-feira, das 7h às 13h30 com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos





A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.





Fonte: Ana Paula Chuva