HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (20)

Neste início de semana, a dica dos astros é: pare de ser doida e de inventar moda, minha filha! Se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo, melhor estabelecer prioridades e seguir a lista dos compromissos que agendou sem inventar outras atividades. A Lua se aproxima do Sol e ingressa na fase Nova à tarde, mas forma oposição com Saturno, recomendando a ter mais foco nas coisas que precisam ser feitas para dar conta de tudo. Sol e Saturno também avisam que convém ser mais realista e manter a linha nos contatos pessoais e profissionais. Na vida familiar e no trabalho, você pode sentir mais pressão e cobranças de modo geral, mas não caia na armadilha de achar que tudo conspira contra. À tardinha, o clima muda radicalmente com a chegada da Lua ao signo de Leão, morada da sua Casa 5. Seu espírito de liderança fica mais forte e seu lado carismático vem à tona, animando seus relacionamentos, suas amizades e paqueras. No romance, o dia pode ter altos e baixos, mas a noite promete ser bem mais prazerosa com o love.





A ordem de hoje será reforçar o espírito de compreensão e levar o dia com mais leveza para não se indispor com os outros, ainda mais em casa e no serviço. A Lua forma conjunção com o Sol e entra na fase Nova, mas se opõe a Saturno, recomendando a contornar atritos e limitações com jogo de cintura: evite discussões com quem convive e trabalha. O Sol também confronta Saturno e revela que atrasos ou contratempos podem ocorrer, assim, a recomendação é ter paciência e não perder a boa com o que está fora do seu controle ou alcance. Em outras palavras, aceita que dói menos, meus consagrados. No fim da tarde, a Lua migra para sua Casa da Família e alegra o astral em seu lar. Curtir seu cantinho, mexer na decoração e se distrair com os parentes serão boas pedidas. Na paixão, terá mais criatividade e ousadia para atrair o crush. A dois, seu lado exigente diminui à noite e a relação com o love vai contar com mais cumplicidade.





A Lua se encontra com o Sol e entra na fase Nova, colocando em destaque os seus interesses materiais. O problema é que tanto a Lua quanto o astro-rei formam oposição com Saturno, revelando que será preciso ir com calma e não se afetar com possíveis obstáculos. Certas definições podem demorar mais do que espera: persista e não desista! No finalzinho da tarde, a Lua começa a brilhar em Leão e animará seus contatos e conversas. Você vai esbanjar simpatia, bom papo e dará mais importância à troca de experiências com colegas, vizinhos e parentes. Na paixão, o dia pode ser meio tosco, mas a noite promete agradar e não vai faltar coragem para decidir o destino do lance com o crush. O namoro e o romance devem ganhar ares mais alegres e excitantes, com juras e declarações. Com o love, aproveite o clima de sintonia para resolver qualquer assunto e ficar numa boa.





A Lua segue o rolê em seu signo durante o dia, soma forças com o Sol e entra na fase Nova à tarde, colocando seus talentos e encantos em evidência e inspirando a sua criatividade. Interesses financeiros podem ter melhorias e suas habilidades estarão a serviço dos seus ganhos. É pra glorificar de pé, hein? Porém, Sol e Lua formam oposição com Saturno e isso significa que nem tudo pode fluir como deseja, especialmente em suas relações profissionais e pessoais. Reforce a sua diplomacia e evite bater de frente com quem opiniões e conceitos distintos dos seus. Precisará de incentivo para pegar firme em suas atividades e mandar o desânimo embora. Se te ajuda, lembre-se de que os boletos não perdoam e de que eles sempre vencem! No fim da tarde, a Lua muda para Leão e te deixa mais confiante, até mesmo para ousar em suas investidas amorosas. Conquistar o crush será sua meta e pode se tornar seu orgulho. A dois, noite relaxante e sensação de segurança na companhia do seu love.





Se você tem grandes planos para hoje, a regra é clara: convém ir com calma e ser mais persverante, já que nem tudo pode caminhar com a agilidade e fluência que deseja. A Lua fica até o final da tarde em sua Casa 12, forma conjunção com o Sol e muda para a fase Nova, recomendando a fazer uma coisa de cada vez e não exigir demais de si mesmo(a). Esses astros estarão opostos a Saturno, recomendando mais atenção com a saúde, foco no trabalho e jogo de cintura com chefes. Desafios e atrasos não estão descartados e vão testar sua paciência, mas o clima muda e melhora muito no fim do dia, pois a Lua ingressará em seu signo, elevando seu bom humor, seu charme e simpatia. A noite tem tudo para ser positiva para os assuntos do coração e você vai marcar presença, atraindo admiradores e paqueras. Na relação com o love, seu lado romântico deve ficar mais forte e você vai expressar seus sentimentos abertamente.





Sol e Lua dobram energias em Câncer e estimulam a realização dos seus objetivos. Hoje a Lua também migra para a fase Nova à tarde e ativa a sua vontade de começar coisas diferentes, mas convém ir devagar e não se apressar em nada do que pretende fazer. A Lua e o Sol ficam em oposição com Saturno, recomendando mais cautela, bom-senso e sabedoria em seus atos e decisões. Explore seu lado realista e prudente para lidar com contratempos e desafios, inclusive no serviço e nas relações pessoais. À notinha, a Lua ingressa em seu inferno astral, mas não fará aspectos. Ela mexe com sua sensibilidade, deixa sua intuição mais forte e recomenda a dar mais valor para as suas impressões. Nos assuntos do coração, talvez não queira se expor na paquera nem mostrar o que sente ao crush. No romance, o melhor é deixar a emoção fluir e investir na proximidade afetiva com o love.





Atuando em sua Casa 10, a Lua faz dobradinha com o Sol e também entra na fase Nova hoje à tarde, iluminando suas metas e ambições profissionais. O problema é que tanto a Lua quanto o Sol estão com ranço de Saturno, revelando que concorrências e adversidades podem exigir muita paciência e desprendimento da sua parte. Você só se dará bem no trabalho se mantiver a calma e se não der ouvidos aos outros. Procure não exigir demais de si próprio(a). À tardinha, a Lua muda para Leão destacando os contatos sociais e a relação com seus amigos. Interagir nas redes e trocar ideias com quem se identifica vão alegrar seu coração e podem até trazer surpresas na paixão. Se está de olho em alguém, pessoa de sua confiança deve dar uma força para engatar um romance - não faz mais do que a obrigação, né?!. Na vida a dois, um programa caseiro juntinho do love será a melhor escolha.





Se dependesse apenas do Sol e da Lua, sua semana já começaria com um total de zero defeitos e cheia de novidades. Esses astros se encontram no céu e a Lua também muda para a fase Nova, indicando novos estímulos para a sua vida. Mas se o Sol e a Lua são rainha, Saturno é nadinha. O astro-rei e a fada sensata tretam com o planeta das responsabilidades e isso é sinal de que podem surgir desentendimentos, desafios e atritos. Há tendência de você se cobrar demais e também resistir às ideias dos outros, entrando fácil em embates e discussões. Tá amarrado! Evite se submeter a pressões por resultados e procure agir com mais calma ao lidar com as demandas profissionais. No início da noite, a Lua muda para Leão e desperta seu lado seducente, o que deve esquentar o clima nos assuntos sentimentais. Mais popular e esbanjando carisma, você vai chamar atenção do crush e suas investidas amorosas podem ser um sucesso. No romance, bom momento para estabelecer ou reforçar planos e metas com seu amor.





A energia da Lua canceriana soma forças com o Sol e hoje ainda acontece a mudança do ciclo lunar, que inaugura a fase Nova. Essa concentração de vibes mexe bastante com o seu estado emocional e ativa a sua percepção, mas esses astros entram em confronto com Saturno, revelando que interesses financeiros podem esbarrar em obstáculos e contratempos. Se espera resolver de imediato coisas ligadas a imposto, dívida, taxas ou juros, seja paciente e evite forçar a barra. Assuntos de grana podem não rolar como gostaria, mas, se tiver calma, tudo deve melhorar. No finalzinho da tarde, a Lua ingressa em Leão e traz novos ventos para o seu Horóscopo, realçando seus talentos, suas habilidades e também os seus encantos. Pode conhecer um crush magia na internet e até começar um lance a distância. A dois, valorize os gostos e as ideias em comum: quanto mais sintonia, mais à vontade vai ficar com o seu love.





Eita, Caprica, segura o forninho que o clima desse começo de semana não será dos mais positivos por conta de atritos que rolam no céu. A Lua faz conjunção com o Sol e migra para a fase Nova no lado oposto do seu Horóscopo, mas os dois astros se estranham com Saturno, que atravessa o seu signo, apontando instabilidades e obstáculos. Convém ser mais paciente demonstrar mais jogo de cintura com quem convive e trabalha. Você precisará se empenhar mais para se entrosar bem com os outros e pode sentir insatisfação com seus feitos. Mas se explorar a perseverança que é sua marca registrada, dará a volta por cima e vai tirar de letra os desafios. No início da noite, a Lua começa seu rolê em Leão, deixa seu jeito mais sexy e esquenta o cenário amoroso. Você vai atrair como um ímã e pode rolar uma atração muito forte com o crush. No romance, os momentos íntimos serão os pontos altos. Credo, que delícia!





Aquário, meu cristalzinho, hoje sua saúde vai merecer mais atenção e carinho. Quem manda o papo reto é a Lua, que faz dobradinha com o Sol e ingressa na fase Nova, recomendando a dar mais valor aos bons hábitos e ter atitudes mais zelosas com seu corpo. Essa desculpa de que você é fitness, porém assintomático pode acabar te prejudicando, viu? Porém, tanto a Lua quanto o Sol formam oposição com Saturno, indicando oscilações em seu pique e certo desânimo no trabalho. Aborrecimentos e atrasos no serviço podem afetar sua motivação e até seu bem-estar, mas não se deixe levar. Procure ter mais concentração no que faz e afaste os pensamentos negativos para que não atrapalhem sua vitalidade, seu dia nem seu rendimento. No final da tarde, a Lua traz novidades, ingressa em Leão e promete alegrar seu astral. Você vai fazer sucesso na paquera e pode começar um lance mais firme com o crush. A dois, um clima de harmonia e união deve reinar com seu love. Na cama, pode e deve usar toda a sua criatividade.





O Sol atravessa os últimos graus do seu paraíso astral e hoje forma conjunção com a Lua, que migra para a fase Nova durante à tarde, convidando a fazer coisas que te dão prazer e elevam seu astral. Porém, os dois astros estarão opostos a Saturno e indicam que você pode se deparar com obstáculos. Nem todos os seus planos tendem a dar certo e será preciso mais paciência para driblar os contratempos. Foque nos compromissos e não misture assuntos de amizade, amor e trabalho: não vai dar bom! Há risco de treta com gente que quer bem e é melhor não contar muito com apoio dos outros. Tá amarrado, hein?! Com grana, mantenha a atenção no orçamento e evite gastos supérfluos. À notinha, a Lua entra em Leão e estimula a paquera, ainda mais com alguém que tem bastante contato. A dois, convém ter mais tato com o love. Boas conversas e disposição para acordos vão ajudar.





Por João Bidu