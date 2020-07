Madrugada tem geada na fronteira e mínima de 3 graus na região de Dourados

Estações da Embrapa registraram mínima de 3,4 graus em Rio Brilhante com geada fraca; em Dourados a mínima foi de 5.4ºC

Geada fraca foi registrada na zona rural de Ponta Porã

A madrugada mais fria do inverno de 2020 foi a desta quinta-feira (2) com formação de geada em algumas áreas da região de Dourados e da fronteira com o Paraguai. Apesar de ser a primeira frente fria mais intensa do inverno, as temperaturas ficaram acima das registradas em maio, ainda no outono.





Em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande, foi registrada geada fraca em áreas rurais localizadas nas baixadas. Segundo o Climatempo, a mínima no município foi de 4 graus com sensação térmica de 1 grau.





Na região de Dourados, o frio está mais intenso em Rio Brilhante, cidade a 163 km da Capital. A estação meteorológica da Embrapa Agropecuária Oeste registrou geada fraca às 6h19, com mínima de 3,4 graus. A máxima de hoje não deve superar os 20 graus.





De acordo com a Embrapa, em média, quando a temperatura mínima no abrigo meteorológico atinge 3 a 4ºC, a temperatura na superfície fica em torno de 0ºC.





“Deve-se ressaltar que vários outros fatores, além da temperatura, influenciam a ocorrência de geadas, como a topografia e a exposição do terreno, ou seja, baixadas e áreas voltadas para o sul são mais sujeitas à formação de geadas”, informa o Guia Clima da Embrapa.





Em Dourados, a mínima foi de 5,4 graus às 5h41. Com essa temperatura, ainda segundo a Embrapa, não há formação de geada. A máxima prevista para a cidade é de 19 graus.





Em Ivinhema, outra cidade onde a Embrapa mantém estação meteorológica, a temperatura mínima foi de 5,4 graus às 4h38. Às 6h45, a mínima era de 6,2, com sensação térmica de 4.9ºC. A máxima na cidade não deve superar os 20 graus nesta quinta-feira.

Termômetro na Avenida Hayel Bon Faker, em Dourados, marcava 7 graus às 5h50 ©Helio de Freitas









Por: Helio de Freitas, de Dourados