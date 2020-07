EMPREGOS| Funtrab oferece 213 vagas para Campo Grande nesta quinta-feira (2)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo 213 vagas de trabalho nesta quinta-feira (2) para Campo Grande.





A entidade ressalta, entretanto, que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.





Veja abaixo a listagem das vagas oferecidas nesta quinta-feira. As vagas identificadas com a sigla PcD são exclusivas para pessoas com deficiência.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, levando o RG, a CPF e a carteira de trabalho, à rua 13 de maio, 2.773, das 7h30 às 17h30.