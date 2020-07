Pai e filho morrem após caminhão tombar em trecho inacabado de rodovia de MS

Veículo estava carregado de calcário e ficou com os 7 eixos para cima.

Caminhão tombou e carga ficou espalhada na via ©Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um homem de 56 anos e o filho dele, de 26, morreram em acidente na noite de quarta-feira (01), em Campo Grande. O caminhão tombou na rodovia inacabada que liga a saída de Rochedo à BR-163 e ficou com os sete eixos para cima.





De acordo com informações do boletim de ocorrência, o veículo estava carregado de calcário e seguia de Aquidauana para São Gabriel do Oeste, tombou ao passar por bloqueios com pedras e terra que indicam que a obra da via está parada e inacabada.





Eugênio Zamignan e o filho, Kevin Wilde Zamignan, ficaram presos às ferragens da cabine, a qual ficou destruída. A suspeita da polícia é de que eles tenham passado por lá para encurtar o trajeto da viagem, não conheciam o local e não sabiam que a obra estava parada.





O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte a esclarecer.

©Corpo de Bombeiros/Divulgação



Por G1 MS