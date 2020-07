Jovem é espancada e arremessada contra carro por marido durante a madrugada

Mulher ficou com vários ferimentos causados pelos estilhaços do vidro do carro

Mulher estava casada com autor há 8 anos ©ILUSTRAÇÃO

Durante a madrugada desta quarta-feira (8), uma jovem de 25 anos foi es p ancada p elo marido de 22 anos, na cidade de Jardim a 239 quilômetros de Cam p o Grande. Ele ainda fez ameaças de agredi-la mais ainda, caso chamasse a p olícia.





As agressões começaram por volta da meia noite desta quarta (8), quando o casal começou a discutir e descontrolado, o rapaz a espancou com socos e chutes e depois a jogou contra o para-brisa do carro causando vários ferimentos na vítima devido aos estilhaços do vidro.





Na delegacia, a vítima contou que ainda foi ameaçada pelo marido com quem é casada há 8 anos, caso chamasse a polícia. A jovem pediu por medidas protetivas contra o marido.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo