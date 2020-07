Deputado Antonio Vaz solicita kit Covid para tratamento de pacientes no MS

©DIVULGAÇÃO Na sessão remota da última terça-feira (7), o Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou ao Governador do Estado Reinaldo Azambuja, a distribuição dos "Kits Covid-19", que são medicamentos para o tratamento preventivo do coronavírus.





Conforme Antonio Vaz, Mato Grosso Sul vem registrando filas enormes para o atendimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. “Diante disso, solicitei ao Governo do Estado a compra e sua consequente entrega para as 79 Prefeituras do MS”. explicou o parlamentar.





“Em algumas cidades do Estado a adoção do Kit-Covid já é uma realidade, os medicamento que compõe o kit são hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e prednisona, alguns municípios como Campo Grande, após a suspeita de que o paciente está com a doença, os médicos têm recomendado o uso de alguns medicamentos logo nos primeiros estágios da doença, para que os casos não se agravarem” comentou Vaz.





“Durante a sessão remota da assembleia legislativa, protocolei a indicação do kit para o Estado, e nosso Presidente Jair Bolsonaro atendeu ao pedido para a Capital, que receberá 10 mil em comprimidos do medicamento hidroxicloroquina, uma coincidência positiva, porque quando estamos no caminho certo, tudo colabora.” Frisou Vaz.





ASSECOM