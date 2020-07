HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04





Sextou com boas promessas dos astros e seu dia pode ser superprodutivo. A Lua forma aspecto maravilhoso com a tríade planetária ativa em sua Casa 10, revelando um momento propício para pegar firme em suas atividades profissionais e mostrar o que sabe aos chefes. Boa fase para se aconselhar com gente experiente e estreitar os contatos com pessoas influentes, pois podem te abrir caminhos e incentivar seu progresso. Suas competências e habilidades ficam mais evidentes hoje e seu bom humor será contagiante no trabalho. No amor, a sexta começa instável por causa de uma briga entre a Lua e Vênus, mas as coisas melhoram ao longo do dia e você terá muito jogo de cintura para virar o jogo a seu favor, seja na paquera ou no romance. À noite, a Lua muda para Libra e traz ótimas vibes para quem quer encontrar a alma gêmea. Há chance de engatar um envolvimento mais firme, mesmo que seja namoro à distância. Com o love, um clima de união e harmonia deve comandar a relação.





Touro - 21/04 a 20/05





Se depender das energias astrais que fluem do céu, sua sexta tem tudo para ser perfeita sem defeitos. Além de brilhar em seu paraíso, a Lua forma aspecto superbenéfico com Júpiter, Plutão e Saturno, indicando sorte, facilidades e excelentes oportunidades para o seu signo. Esbanjando talento e perseverança, você vai se destacar em suas tarefas e saberá tirar de letra qualquer desafio. Pode aguardar novidades animadoras e mudanças que devem te beneficiar, inclusive em assuntos que envolvam Justiça. No amor, a Lua se estranha com Vênus, recomendando a começar o dia com uma atitude mais prudente e não entrar em atritos com o love, ainda mais por ciúme. Mas a paixão ganha mais proteção com o correr das horas e qualquer briguinha ficará para trás. Na paquera, você vai se dar bem em suas investidas e fará muito sucesso se apostar em seu charme. À noite, a Lua migra para Libra e deixa o astral mais romântico com o par ou o crush, se está de olho em alguém.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você vai contar com boas vibes da Lua virginiana, que destaca seu lado disciplinado, realça sua capacidade de organização e incentiva a mostrar os dons e a experiência que possui. Terá mais foco e raciocínio rápido para negociar, cumprir os deveres e pode se deparar com uma boa oportunidade de ampliar seus ganhos, inclusive com apoio de parentes. Em paz com Júpiter, Saturno e Plutão, a Lua promete uma guinada positiva em vários assuntos: tudo pode mudar para melhor. Na paixão, o dia começa chatinho por causa de um conflito entre a Lua e Vênus, o que pode sinalizar intromissões na sua vida amorosa. Mas as coisas vão fluir como espera ao longo do dia e possíveis perrengues com o love serão águas passadas. À noite, a Lua ingressa em seu paraíso e blinda seu relacionamento. Você vai se sentir nos braços da paz com sua cara-metade. Se busca um amor, o sinal estará aberto para você investir na paquera e ganhar o crush.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sextou com tudo azul em seu horizonte profissional e a promessa é da Lua, que se movimenta em sua Casa 3, destacando sua inteligência, deixando seu raciocínio mais ágil e fertilizando as suas ideias. Você tem tudo para brilhar em entrevista de emprego ou pode se dar bem ao começar algo por conta própria. Divulgue seus serviços na internet e a notícia vai se espalhar rápido pelas redes. Boa época para trocar experiências com colegas, conquistar aliados e traçar planos no trabalho. Reserve um tempo para praticar exercícios em casa, pois vão proporcionar mais disposição. No amor, Lua e Vênus trocam farpas logo cedo e você pode se estranhar com o love: esqueça as mágoas e as diferenças. Mas as coisas melhoram e deve rolar muita harmonia na vida a dois, sobretudo à noite. A Lua muda para Libra, realçando o clima de união e cumplicidade com o par. Na paquera, reencontro online com alguém que já balançou se coração pode mexer com suas estruturas.





Leão - 22/07 a 22/08





Atuando em sua Casa da Fortuna, a Lua deixa seu tino comercial mais apurado e sua percepção mais organizada para administrar melhor seus gastos. Os interesses financeiros sobrem ao topo da sua lista de prioridades e conquistar mais segurança material é a meta agora. Hoje a Lua faz ótimos aspectos com Urano e Mercúrio, incentivando a dedicar mais atenção dos compromissos profissionais e também à saúde. Aproveite o bom momento para colocar tarefas em ordem e elevar seu bem-estar, cuidando com carinho do seu organismo. Você terá mais firmeza para agir e tomar decisões no ambiente de trabalho, o que pode garantir mais respeito e admiração dos chefes. Se busca uma vaga, suas dúvidas serão sanadas e há sinal de respostas claras sobre entrevistas de emprego. No amor, o desejo de curtir um lance estável aumenta. Pode investir em paquera com quem já conhece. No romance, boa fase para traçar e alcançar metas com o par.





Virgem - 23/08 a 22/09





As estrelas despejam ótimas vibes em seu Horóscopo e a maior amiga do seu signo será a Lua. Além de passar o dia todo em sua companhia, ela troca likes com Júpiter, Plutão e Saturno, astros que seguem unidos em seu paraíso, indicando uma sexta perfeita sem defeitos. Você pode ter sucesso em todos os setores da vida e alegrias devem rolar. Na parte material, a sorte vai sorrir para o seu lado e seus palpites serão certeiros: pode ganhar um dinheirinho extra. Sua saúde e energia física se fortalecem e a vida profissional também terá novidades interessantes: seu prestígio deve aumentar com pessoas de autoridade e chefes. Agora, é nos assuntos do coração que a sua estrela vai brilhar intensamente hoje. Há chance de pintar um amor à primeira vista ou receber uma declaração à queima roupa do crush. Na união, sua imaginação será um grande trunfo para criar um clima romântico com o love. À noite, a Lua migra para Libra e deixa os momentos a dois cheios de carinho.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua abre o dia em aspecto tenso com Vênus, desaconselhando mudanças no visual e nos tratamentos de beleza. Em compensação, ela vai trocar likes com Júpiter, Saturno e Plutão, enviando mais proteção e harmonia para o seu lar e os interesses com a família. Você pode resolver assuntos importantes com os parentes e começar um novo ciclo. Na vida profissional, tudo indica que irá se dedicar com afinco aos deveres e se trabalha em home office, terá um período muito produtivo. Na paixão, o dia começa meio nebuloso, mas as coisas fluem melhor depois e a paquera ganhará um belo incentivo à noite. A Lua começa a circular em seu signo, empodera seu charme e deixa seus encantos naturais em destaque. Terá ideias e estratégias criativas para conquistar o crush. Pode reaquecer um lance que andava morno e até começar namoro à distância. Com o love, terá jogo de cintura de sobra para vencer contratempos e ficar numa boa. Noite regada a doses generosas de romantismo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Finalmente sextou e você recebe um baita estímulo da Lua para botar o pé no fds com as esperanças renovadas e mais alegria no coração. Além de seguir o rolê em sua Casa 11, a Lua fica em harmonia com Júpiter, Plutão e Saturno, apontando um dia de boas energias e mais proteção para colocar seus planos em prática. Com argumentos sólidos e convincentes, terá chance de se dar bem e atrair uma graninha com vendas, encomendas, divulgação, representação e coisas que pode fazer pela web. Você vai se comunicar bem e não deixará nada pela metade. No amor, Vênus não facilita parcerias e nem o amor pela manhã, mas tudo fluirá melhor com o correr das horas. Sua imaginação estará em alta e você tem mais é que aliá-la o seu poder de sedução para conquistar o crush. No namoro, saberá criar situações apaixonantes com seu amor. Na relação com o love, terá alegrias durante o dia, mas o astral pode ficar meio contido à noite, quando a Lua migra para o seu inferno astral.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ótimas promessas chegam da Lua: ela percorre o ponto mais alto do seu Horóscopo e troca likes com vários astros que estão ativos em sua Casa da Fortuna. Isso significa que suas investidas profissionais podem trazer excelente retorno, reconhecimento dos chefes e melhorias financeiras. Suas atitudes irão impor respeito e você vai demonstrar mais capricho em suas tarefas. Sua mente fica mais focada nos interesses materiais e você terá boas estratégias para administrar seu dinheiro. O momento é indicado para começar algo novo ou mudar sua forma de lidar com seus ganhos. Na paixão, o dia começa sem muitos estímulos por causa da briguinha entre a Lua e Vênus, mas as coisas entram nos eixos e as chances de sucesso aumentam na paquera e na união. À noite, a Lua ingressa em Libra, iluminando suas amizades e seus contatos amorosos. Pode sentir algo mais forte por alguém que conhece e embarcar em um lance gostoso. Nos momentos a dois, não faltarão companheirismo e ternura com o love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Graças às energias que fluem do céu nesta sexta, você terá motivos de sobra para investir nos seus sonhos e acreditar que tudo dará certo. A Lua virginiana troca figurinha com Júpiter, Plutão e Saturno, que seguem o lento rolê em seu signo, dando carta branca para você perseguir seus ideais e consolidar objetivos importantes hoje. A fé e a confiança serão grandes aliadas e estimularão a seguir em frente com suas metas. Só tenha cautela para não se desentender com mulheres ou com o love no começo da manhã. A Lua briga com Vênus e indica contratempos, mas as tensões serão passageiras e tudo deve caminhar bem, ainda mais no amor. Há chance de conhecer pessoas legais de outras cidades e se interessar por alguém, mesmo online. A paixão terá um gostinho de aventura durante o dia e pode render um lance à distância. À noite, a Lua ingressa em Libra, deixando seu jeito mais cativante, atraente e pop. Bom momento para definir planos com o par.





Aquário - 21/01 a 19/02





Hoje você vai contar com boa vontade, foco e pode ter um período muito produtivo no trabalho e nas finanças, ainda mais se buscar um canto tranquilo para realizar o que planeja. A Lua passa o dia inteiro em Virgem e troca likes com Júpiter, Plutão e Saturno, fortalecendo a sua capacidade de concentração e o seu empenho. Seu espírito investigativo e curiosidade se intensificam, despertando seu interesse por mistérios e segredos. Há chance de resolver pendências em assuntos ligados a acordos, documentos, imposto ou seguro. No amor, a sexta começa meio azeda por causa de uma treta entre a Lua e Vênus. Desafios podem surgir na conquista e, no romance, convém tirar as cismas que apertam seu coração. Mas as coisas fluem melhor ao longo do dia e tudo fica mais claro e positivo à noite, quando a Lua começa a brilhar em Libra. Contato com alguém que está distante vai ficar animado e pode virar um lance promissor. Harmonia e afinidades em alta na vida a dois.





Peixes - 20/02 a 20/03





A sexta chega com excelentes promessas dos astros e deve ser cheia de possibilidades. A Lua atravessa o lado oposto do seu Horóscopo e troca likes com Júpiter, Plutão e Saturno, incentivando mudanças e novos horizontes em sua vida. Seus projetos podem tomar um rumo diferente e há boas chances de consolidar planos importantes com apoio de pessoas que admira. No convívio familiar e nas amizades, terá bom senso, sabedoria e pode ser procurado(a) para dar conselhos. Nos assuntos do coração, o dia começa com altos e baixos por causa de um entrevero entre a Lua e Vênus, mas as coisas devem caminhar melhor logo em seguida e você pode ter gratas surpresas, na paquera e na relação a dois. Sua dedicação e seu carinho afloram e vão encantar o love. Namoro recente tem tudo para se firmar. No romance, não faltará entrosamento com o par. À noite, os momentos íntimos esquentam com a mudança da Lua para sua 8ª Casa. Clima sedutor e romântico no sexo.





Por João Bidu