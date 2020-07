Sexta será mais um dia de calor, com vento e umidade baixa, diz meteorologia

Há previsão ainda de vento fraco a moderado em todas as regiões com possibilidade de rajada de vento na região sul do Estado





A sexta-feira será de céu parcialmente nublado na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul, mas sem expectativa de chuva no Estado. A umidade relativa do segue baixa, principalmente no período da tarde, em estado de alerta à saúde, com variação de 20% a 65%.





Há previsão ainda de vento fraco a moderado em todas as regiões com possibilidade de rajada de vento na região sul (nas regiões de Bela Vista e Bonito). As temperaturas máximas em MS ficarão na casa dos 36ºC, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).





Em Campo Grande, o sol brilha forte e os termômetros marcam máxima de 32ºC. Em Corumbá, a máxima será de 30ºC, em Bataguassu e Porto Murtinho 32ºC, em Água Clara, Jardim, Ivinhema e Sete Quedas 33ºC, Dourados e Três Lagoas 34ºC, Aquidauana 35ºC e Coxim 36ºC.





O tempo muda amanhã com queda de temperatura variando de 6ºC a 33ºC em parte do Estado. A queda de temperatura estimada terá pouca influência nas regiões em Sonora, Coxim, Três Lagoas e Aparecida do Taboado.





Por Viviane Oliveira