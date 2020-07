Governo Presente termina com 30 anos de espera por asfalto em bairro da Capital

Após espera de 30 anos, os moradores do bairro Santa Luzia, em Campo Grande comemoram a chegada do asfalto. A região começou a receber pavimentação em 2017, mas as obras foram interrompidas após a empresa responsável pedir rescisão de contrato.

Ruas ganham asfaltos após 30 anos de espera

Com apoio do Governo do Estado, o projeto de drenagem e pavimentação do bairro foi retomado há 45 dias. De lá para cá, foram implantados 655 metros de tubulação, 28 poços de visita e ramais de ligação, além de terraplanagem. No total, segundo a Prefeitura de Campo Grande responsável pela execução, as obras de drenagem e pavimentação em andamento no Bairro Santa Luzia, integram etapa A do Complexo Vila Nasser. Foram investidos R$ 14.784.062,82 para asfaltar 21 ruas e o recapeamento das ruas Dr. Miguel Vieira Ferreira, São Ramão e Santa Rosa.





Arnaldo Medeiros, vice-presidente da associação de Moradores do Santa Luzia e morador do bairro há 40 anos, comemora a chegada do asfalto. “Foram três décadas aguardando a chegada do tão sonhado asfalto. Agora não teremos mais aquele problema de poeira na residência das pessoas, os nossos imóveis são valorizados, os moradores já começar a investir nas suas casas, é sem dúvida um novo momento para o nosso bairro. Gratidão ao governador Reinaldo Azambuja e a Prefeitura Municipal”, sintetiza Arnaldo.





Governo Presente





Os avanços são fruto da parceria Governo Presente, onde Governo do Estado e Prefeitura Municipal se unem para proporcionar melhorias à cidade, seja na região central ou bairros antes considerados “afastados”.





Nova Lima, Atlântico Sul, Alto São Francisco, José Tavares do Couto, Mata do Jacinto, Bellinati, Sírio Líbanes, Vila Nasser, Jardim Anache, Aero Rancho, Jardim Anápolis e Jardim Seminário, estão entre os bairros que receberam pavimentação asfáltica e drenagem como resultado dessa parceria, que além de melhorar a qualidade de vida dos moradores, valorizou os imóveis da região.





Por: Rejane Monteiro, Segov