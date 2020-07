Força-tarefa vai reforçar fiscalização das medidas de contenção do coronavírus

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira, dia 20, entre Governo do Estado, Ministério Público Estadual e Prefeitura Municipal, decidiu-se pela criação de uma Força-tarefa que irá atuar na fiscalização do cumprimento das medidas de contenção do coronavírus.





De acordo com o chefe do MPMS, Alexandre Magno Lacerda, a iniciativa tem como objetivo evitar um lockdown total em Campo Grande, já que a população não vem cumprindo as medidas já adotadas.





A força-tarefa será formada por equipes do MPMS, da Polícia Militar e ainda da Prefeitura Municipal. O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Carlos Videira explicou que a fiscalização será reforçada na Capital e no interior.





O comandante da Polícia Militar coronel Marcos Paulo Gimenez afirmou que devem ser adotadas, inclusive, escalas extraordinárias.





Um decreto municipal instituiu medidas mais restritivas, entre elas uma versão bem leve de lockdown que fechou comércio de rua, shopping e limitou serviços ao essencial. Além disso, até o próximo dia 31 de julho, as lojas só podem funcionar de 9h às 17h em dias úteis.





Campo Grande ganhou na sexta-feira passada (16) a "bandeira preta" de classificação pelo avanço da covid-19 na cidade. A bandeira sinaliza o mais grave nível do programa de monitoramento. A Capital já é apontada como novo epicentro da doença em Mato Grosso do Sul.





Por: Katiuscia Fernandes