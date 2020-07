BATAGUASSU| Nova testagem em frigorífico aponta contaminação de outros 94 funcionários

No primeiro teste, no início do mês, 204 trabalhadores tiveram resultado positivo para o novo coronavírus

Nova testagem entre funcionários do frigorífico Marfrig Global Foods S.A, em Bataguassu, a 335 quilômetros da Capital, constatou a contaminação de outros 94 trabalhadores pelo novo coronavírus. O resultado das amostras coletadas entre sexta-feira e sábado (18), foi divulgado nesta segunda-feira (20), pela prefeitura do município.





Na primeira testagem em massa, no início de julho, 204 funcionários do frigorífico foram diagnosticados com o vírus. O procedimento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da empresa.





Conforme o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB), a realização de novos teste já estava programado, mas precisou ser antecipado devido ao aumento de casos na cidade, principalmente ligado a funcionários do frigorífico.

Unidade da Marfrig, em Bataguassu; atividades no local estão suspensas há 4 dias, mas devem retornar amanhã

“Foi feita a primeira testagem e estávamos planejando segunda. Antecipamos porque estava aumentando muito os casos na cidade, a maioria com possibilidades de origem no frigorífico, então fizemos para fazer a separação completa de quem tinha e quem não tinha o vírus”, afirmou Caravina ao Campo Grande News.





Conforme números divulgados pelo município, dos 94 novos funcionários contaminados, 54 apresentaram vírus ativo, estando todos em isolamento – assim como pessoas que possuam contato direto com eles. O teste dos outros 40 trabalhadores apontou contato anterior com o vírus, já sendo considerados curados.





Ao todo, Bataguassu apresenta 366 casos confirmados da doença, 271 deles recuperados. Quanto ao frigorífico citado, as atividades no local foram suspensas na última quinta-feira (16) e só devem retornar nesta terça-feira (21), após a desinfecção da unidade.





Por Liniker Ribeiro e Aletheya Alves