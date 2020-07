BATAGUASSU| Testagem em massa registra 94 casos confirmados da Covid-19 no Município

Exames foram feitos em colaboradores de uma empresa local

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde divulgou um balanço nesta segunda-feira, dia 20 de julho, referente a ação de testagem realizada em colaboradores de uma empresa do ramo frigorífico local nos dias 17 e 18 de julho.





De acordo com os dados, do total de 1.067 exames realizados, 94 casos foram confirmados. Desses números, 54 pacientes apresentaram IGM ativo, ou seja, são casos positivos e já foram colocados em isolamento domiciliar juntamente com seus contatos diretos. Outros 40 casos apresentaram IGG, ou seja, tiveram contato com o vírus, mas já estão recuperados/curados.





Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (20.07), Bataguassu registra o total de 526 casos confirmados de Covid-19, com 329 pacientes recuperados/curados. São 192 casos ativos (positivos) em tratamento domiciliar; quatro pessoas internadas em leitos clínicos; e um paciente internado em leito de UTI no município, chegando ao total de cinco internações.





Outras 358 pessoas permanecem em monitoramento domiciliar.





Segundo o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB), os casos da Covid-19 em Bataguassu tem aumentado devido o município ter iniciado um processo de testagem em massa da população.





"Bataguassu está testando sua população conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), por isso isso temos tido muitos casos descobertos. Conforme a OMS, você só consegue ter efetividade no tratamento da Covid-19 quando você testa e tem a informação antes. Estamos testando, isolando e tratando os pacientes o mais rápido possível", considera o gestor, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





MEDIDAS





Desde o mês de março, o município de Bataguassu vem adotando medidas em enfrentamento a Covid-19.





Já foram editados 17 Decretos Municipais com normativas restritivas e divulgados mais de 100 boletins epidemiológicos diários.





No último Decreto Municipal [nº 177/2020], ficou vedado o funcionamento do comércio aos sábados e domingos até o dia 31 de julho. O documento está disponível para consulta no site da Prefeitura, através do Portal da Transparência





Outras restrições como a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino; toque de recolher e a obrigatoriedade do uso de máscara permanecem em vigor.





"Nosso objetivo com essas medidas de contenção é evitar uma propagação ainda maior do vírus em Bataguassu e impedir a circulação das pessoas. Peço a compreensão de todos, já que o momento é de alerta", observa Caravina.









ASSECOM