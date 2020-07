Fique em dia com a Sanesul parcelando suas contas em até 24x

A negociação pode ser feita em qualquer agência de atendimento ao público da Sanesul





Pensando em todos os consumidores que estão com dificuldades em ficar em dia com as contas, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – Sanesul, adotou medidas que facilitam a negociação e garantem o fornecimento e água tratada.





A diretoria comercial e de operações da companhia criou novas regras que servem para todos, ou seja, clientes Sanesul podem parcelar os débitos vencidos há mais de 30 dias.





“Nós alteramos as regras existentes de parcelamento/reparcelamento por um tempo determinado, dando mais flexibilidade aos consumidores que precisam regularizar as suas contas em atraso. A Sanesul aumentou o número de parcelas, ou seja, o valor pago mensalmente é bem menor e já vem incluso nas próximas contas”, comenta o gerente comercial Walmir Lino.





A negociação pode ser feita em qualquer agência de atendimento ao público da Sanesul, todas as cidades operadas tem um escritório.





“O mais importante é que, além do parcelamento/reparcelamento ser maior, toda negociação está isenta de juros e multas, uma medida que achamos apropriada para este momento”, disse o gerente.





A negociação fica da seguinte forma, o consumidor pode obter parcelamento/reparcelamento com 15 % de entrada e mais 24 parcelas.





Vale destacar que, para a negociação é preciso ir pessoalmente até uma agência de atendimento com os documentos pessoais e do imóvel (como contrato de locação, IPTU...).





O atendimento das agências é das 07h30 até 11h30 – e das 13h30 até 17h00.





Em caso de dúvidas, entrar em contato com o nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010





