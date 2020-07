Sanesul oferece atendimento especial no Distrito Pana

Os serviços mais procurados são parcelamento dos débitos e atualização cadastral

Equipe da Sanesul faz atendimento especial dos serviços de saneamento em Pana

No Distrito Pana (Nova Alvorada do Sul), a Sanesul está fazendo atendimento especial para que os moradores possam colocar em dia todas as pendências com a companhia. De todos os serviços os mais procurados são, o parcelamento dos débitos e atualização cadastral.





Também está sendo realizada uma vistoria minuciosa em todos os hidrômetros da localidade, para detectar possíveis vazamentos que causam perdas de água para a empresa, o que afeta diretamente os clientes.





Além dessa verificação, a equipe da Gerência de Dourados orienta os clientes em como detectar e solucionar todo tipo de vazamento interno.





Esta ação vai beneficiar cerca de 300 famílias no abastecimento de água tratada, considerando a distância aproximada de 60 km de Nova Alvorada do Sul, posto de atendimento mais próximo de Pana. O atendimento especial segue até sexta-feira, 31.





Lembramos que a Sanesul adotou medidas que facilitam a negociação e garantem o fornecimento e água tratada. São 24 parcelas, sem juros e multas. Atenção que é por tempo determinado. Essa negociação deve ser feita apenas presencialmente, em qualquer agência de atendimento ao público da Sanesul, todas as cidades operadas tem um escritório.





ACOM/SANESUL