Sanesul vai executar 1.700 ligações de esgoto em dois bairros de Três Lagoas

Atendendo um pedido da Prefeitura, bairros serão priorizados e receberão obras de esgotamento sanitário antes da pavimentação nas ruas

Jardim dos Ipês e Jardim Karandá: 1.700 famílias se preparam para receber coleta do esgoto doméstico Angelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, esteve reunido com a diretoria da Sanesul para apresentar novas demandas pertinentes aos serviços de saneamento. As solicitações são de ampliação da rede de esgotamento sanitário em bairros que serão beneficiados pela prefeitura com pavimentação asfáltica.





“Dando sequência a parceria desenvolvida com a Prefeitura do Município, bairros receberão obras de esgotamento sanitário antes da pavimentação nas ruas. Isso ajuda na durabilidade dos pavimentos e evita os recortes. A prefeitura de Três Lagoas vai pavimentar dois bairros, mas antes vamos providenciar a execução da rede de esgoto nessas localidades. A rede deve vir antes do asfalto, isso facilita o trabalho da empresa, reduz o tempo de execução da obra e os custos”, comentou o diretor-presidente da Sanesul Walter Carneiro durante a reunião.





Acompanhando o prefeito, o gerente da regional, Adilson Bahia, detalhou no mapa a região que será contemplada.





“Estamos falando do Jardim dos Ipês e Jardim Karandá, bairros com um grande número de moradores. Um receberá asfalto novo e o outro será recapeado. São aproximadamente 1700 ligações de esgoto no total. Em conjunto com o município, onde há previsão de construção de asfalto nós estamos sendo informados pela Prefeitura para priorizar os serviços”, ressaltou o gerente.





Segundo o prefeito Angelo Guerreiro, este é um alinhamento que precisa acontecer entre a empresa e a prefeitura, para que a cidade cresça ordenadamente.





“Em projetos que envolvam a execução de obras e serviços de pavimentação, inclusive de recapeamento, é importante ter as redes de abastecimento de água e coleta de esgoto prontas. Precisamos planejar para otimizar o trabalho. Além disso, a chegada do sistema de saneamento valoriza os imóveis que não mais convivem com esgoto correndo a céu aberto”, comentou o prefeito.





Universalização do esgotamento sanitário - Três Lagoas é um município em constante e rápido crescimento. É um dos municípios com melhor cobertura de saneamento 88% e poderá atingir a universalização muito em breve. Tal posição deverá ser alcançada após o término das obras da Estação de Tratamento de Esgoto Souza Dias, que terá capacidade de tratamento de 100 litros por segundo. Esta será a terceira unidade de tratamento da Sanesul no município, junto as outras duas estações: Jupiá e Planalto.





ACOM/SANESUL