EMPREGOS| MS tem 770 vagas, maioria para vendedores

A semana começa com 770 vagas de emprego disponíveis em Mato Grosso do Sul, em diversos setores, mas com destaque para o cargo de vendedor.





Maioria das vagas disponíveis é para Campo Grande, que tem 269 oportunidades.





Na Capital, há muitas oportunidades para eletricista (15) e eletricista auxiliar (15); operador de telemarketing ativo (10) e vendedor de serviços e vendedor pracista, com 10 vagas cada.





Também há empresas contratando açougueiro, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, cozinheiro, empregado doméstico, marceneiro, mecânico, frentista, operador de caixa, padeiro, office boy, trabalhador rural, entre outros.





No interior, a Fundação do Trabalho tem vagas disponíveis em Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.





Por conta da grande demanda na Funtrab, com filas de pessoas em busca, principalmente, de seguro-desemprego, orientação é que o trabalhador faça o cadastro por meio do aplicativo Sine Fácil, onde é possível verificar a lista de vagas existentes e se candidatar a uma delas, sem sair de casa e evitando aglomeração nas agências de empregos.





No App, basta acessar a ferramenta “Vagas de emprego”, que filtra as oportunidades conforme a região de cadastro do usuário.





As vagas são atualizadas periodicamente e, se o trabalhador se interessar por alguma delas, basta dar um clique em “Quero esta vaga” para agendar a entrevista.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. No período da tarde, das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao seguro-desemprego.









