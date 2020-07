Jovem é encontrado morto ao lado de motocicleta às margens BR-267

Suspeita é de que ele tenha saído da pista e colidido contra árvore

Corpo do jovem foi encontrado ao lado da motocicleta ©Olimar Gamarra

Rafael Barbosa Silva, 22 anos, foi encontrado morto na noite de domingo (26) após 24h desaparecido em Rio Brilhante, cidade distante a 163 quilômetros de Campo Grande. O corpo estava ao lado de uma motocicleta e a suspeita é de que ele tenha colidido o veículo contra árvore.





Segundo informações do boletim de ocorrência, o irmão de Rafael relatou à polícia que o jovem saiu da casa da avó no sábado (25) e foi com um amigo até o Assentamento Margarida Alves. Ontem, o amigo procurou familiares do rapaz e contou que ele havia desaparecido na rodovia.





Durante buscas, o corpo de Rafael foi encontrado ao lado de uma motocicleta às margens da BR-267. A suspeita é de que ele tenha perdido o controle da direção e batido contra uma árvore.





O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo