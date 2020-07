EMPREGO| Iamspe abre concurso com salários acima de 4 mil

Oportunidades são destinadas para cargos de nível superior

Segundo informações do Gran Cursos Online , empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) está com inscrições abertas para os cargos de médico e dentista. Os salários podem chegar até R$ 4.476,37.





De acordo com o edital, o certame oferece 26 vagas, todas para o nível superior. Os aprovadas contarão com vários benefícios, como cesta básica, vale-alimentação ou refeição, vale-transporte e assistência médica e odontológica para beneficiários e agregados.





As inscrições vão até 14 de agosto, por meio de cadastro no Núcleo de Planejamento, Seleção e Movimentação de Recursos Humanos, que fica na Avenida Ibirapuera, 981, 4º andar, na cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O concurso está dividido entre uma vaga para cirurgião dentista bucomaxilo e outras 25 para a parte médica, confira abaixo as áreas e a quantidade de vagas:





Concurso - Iamspe









Prova





A prova objetiva, que está marcada para 13 de setembro, terá 50 questões de múltipla escolha abordando conteúdos sobre língua portuguesa, administração pública, informática e conhecimentos específicos. A seleção contará com validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final.





A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos. Será considerado habilitado, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 40 (quarenta) pontos na prova objetiva. Os candidatos serão convocados por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e no Portal de Concursos Públicos do Estado.





Por Rodolfo Milone