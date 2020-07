Deputado Lucas de Lima atende pedido de moradores e solicita melhorias para a região das Moreninhas

O Deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade), solicitou ao Prefeito Marcos Marcello Trad e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, Rudi Fiorese uma operação tapa buraco nos bairros Moreninhas, em Campo Grande.





“Mesmo em meio a pandemia, as melhorias não podem parar de chegar aos bairros da nossa capital e do interior, manter as vias transitáveis preserva a segurança dos moradores e de quem trafega pela região,” destacou Lucas.





O pedido veio dos moradores da região, que estão solicitando uma operação tapa buracos pois as ruas do bairro estão em péssimo estado de conservação, o que causa transtornos a motoristas e pedestres.





Os buracos, além de trazerem riscos para a vida da população como acidentes principalmente com motociclistas, também causam prejuízos aos proprietários de veículos que se deparam com imensas crateras principalmente em dias chuvosos. Moradores do bairro enviaram algumas fotos para o gabinete do deputado Lucas de Lima.





ASSECOM