Deputado Onevan destina ares condicionados para EE “Antônio Fernandes”

Escola de Naviraí instalará dois aparelhos em cada sala de aula

A Escola Estadual “Antônio Fernandes” (Naviraí) é mais uma unidade escolar de tempo integral que receberá emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Onevan de Matos para a instalação de aparelhos de ares condicionados.





Emenda Parlamentar – Conforme informações da Professora Tatiane Maria da Silva Morch (diretora), serão instalados dois aparelhos de ares condicionados em cada uma das 12 salas de aula da escola pública de turno integral.





“Tive a oportunidade de dizer ao deputado Onevan que essa emenda para nós da comunidade escolar tem o valor simbólico de R$ 1 milhão, dada a sua importância. Os alunos passam o dia inteiro na escola e, especialmente nas estações quentes, precisávamos dos aparelhos nas salas de aula, principalmente neste momento que muitos pais estão trazendo seus filhos de escolas particulares, em razão da qualidade do ensino que estamos oferecendo”, explicou a diretora.





Compromisso com a Educação – Durante reunião com a diretora Tatiane Morch e a diretora-adjunta Nelci Hasper, Onevan abordou o seu trabalho político-parlamentar em favor da Educação – especialmente através da destinação de emendas parlamentares. O deputado relembrou os laboratórios de informática destinados para as escolas estaduais do Conesul, a cobertura de quadras de esportes, a colocação de câmeras de segurança e os aparelhos de ares condicionados.





“O ar condicionado deixou de ser um item de ‘luxo’ e passou a ser uma necessidade, especialmente em razão de nosso clima quente em Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz em destinar esta emenda que, com certeza, auxiliará alunos e professores e fortalecerá a Educação na EE “Antônio Fernandes””, concluiu o deputado estadual Onevan de Matos.













Por: Fernando Ortega