Senador Nelsinho Trad consegue liberar R$ 77 milhões para MS no 1° semestre de 2020

Prestação de contas: Mato Grosso do Sul já recebeu R$ 77 milhões só de emendas individuais e verbas extras pelo trabalho do senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD) conquistou no primeiro semestre deste ano R$ 77 milhões em recursos federais para Mato Grosso do Sul. O valor é doze vezes superior em relação ao mesmo período do ano passado. Só nesta semana, foram quase R$ 50 milhões em verbas extras liberadas para ações no combate ao Covid-19 nos 79 municípios e Governo do Estado, valores distribuídos de acordo com o índice populacional e notificações da doença.





Ao longo do semestre, houve a liberação de R$ 27,3 milhões de emendas individuais e recursos extras de convênios em andamento solicitados pelo senador. “Na luta contra o Covid e por entender que a saúde é a maior prioridade, centramos esforços no dinheiro voltado para este fim: foram R$ 8.431.884,00 milhões em emendas individuais para a saúde, R$ 49,8 milhões de recursos extras para o combate ao coronavírus e outros R$ 19 milhões através dos Ministérios da Economia, Cidadania, Turismo, Desenvolvimento Regional e da Mulher”, destacou o senador Nelsinho Trad.





Todos os 79 municípios receberam os recursos. Entre eles, Deodápolis recebeu, em 29 de junho, R$ 379.990,00 para aquisição de equipamentos e, em seguida, R$ 100 mil para ações contra a pandemia. Três Lagoas foi contemplada com recursos para esgotamento sanitário. “O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou para a Governo do Estado quase 3 milhões, investidos em obras de saneamento básico na cidade. Sabemos que ações que garantem água tratada e esgoto contribuem para o combate ao coronavírus”, destacou o senador.





O senador Nelsinho Trad também divulgou em suas redes sociais, no final de junho, a liberação de R$ 2 milhões do Ministério da Economia para oito municípios, que poderão usar esses recursos conforme necessidade (Saúde, Educação, Infraestrutura e Segurança). As cidades atendidas foram Anastácio, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Mundo Novo, Rio Brilhante e Sidrolândia.





Além de Três Lagoas, Rio Brilhante recebeu R$ 1.090.200,66, Mundo Novo R$ 1.377.244,02 e Aparecida do Taboado R$ 1.166.596,00 através da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para investimento em saneamento básico.





Infraestrutura





O principal pedido da maioria das prefeituras, de acordo com o senador Nelsinho Trad, é a liberação de recursos para obras de infraestrutura. No fim de junho, o parlamentar conquistou R$ 443.333,34 do Ministério do Desenvolvimento Regional / Sudeco para pavimentação em Taquarussu. A Superintendência de Desenvolvimento Regional do Centro Oeste (Sudeco) também liberou, por intermédio do senador Nelsinho Trad, R$ 111 mil para Amambai e R$ 97,5 mil para Tacuru, em obras de infraestrutura.





Japorã recebeu R$ 96 mil do Ministério da Cidadania para implantação e modernização de infraestrutura do esporte no município.





Bancada Federal





Como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad também foi atuante e trabalhou pela liberação dos recursos solicitados pelos deputados federais e senadoras do Estado. Neste semestre, foram liberados R$ 46 milhões referentes às solicitações de emendas conjuntas da bancada federal para Mato Grosso do Sul. Desse valor, R$ 19 milhões foram destinados para Campo Grande e R$ 26 milhões para o Governo do Estado investir em saúde.





“Agradeço ao presidente Bolsonaro, ao Governo Federal, aos ministros que nos atenderam prontamente. Ao todo Mato Grosso do Sul recebeu R$ 123 milhões de reais, R$ 77 milhões das minhas emendas individuais e recursos extras que consegui e R$ 46 milhões através da nossa bancada federal”, explicou o senador Nelsinho Trad.





Por: Larissa Almeida