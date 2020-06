SUCATA PRECIOSA| Operação do Gaeco tem ações em Campo Grande, Dourados e Bandeirantes

Na cidade vizinha a Campo Grande, as equipes cercaram prédios públicos desde cedo

Viatura do Garras em frente a prédio público de Bandeirantes ©DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Bandeirantes, município de 6 mil habitantes a 70 km de Campo Grande amanheceu cercada por equipes de segurança nesta terça-feira (2).





Há ações também na Capital e em Dourados e em cidade do interior de São Paulo. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) faz o trabalho com apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e ainda dos Batalhões de Choque e Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar.





De acordo a divulgação do Gaeco, a operação "Sucata Preciosa" é de responsabilidade da promotoria de Justiça de Bandeirantes e do Gaeco.





Motivo - Serão cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de Bandeirantes, Campo Grande, Dourados e ainda Presidente Venceslau (SP). O objetivo é investigar crimes de peculato, fraude em licitação, falsidade e corrupção, em contratos celebrados pelo município com empresas para a manutenção da frota municipal.





A fraude, conforme a informação tornada pública, compreende as secretarias de Educação, Agricultura e Obras.





Em Bandeirantes - O vice-prefeito de Bandeirantes, Luis Meira, que mora em frente ao prédio da administração municipal, confirmou que os agentes de segurança estão em secretarias e postos de saúde.





O prefeito, Álvaro Urt, também mora do lado do prédio da prefeitura.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Marta Ferreira e Aline dos Santos