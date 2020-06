BATAGUASSU| Casas populares do Programa Habitacional "Meu Lar" estão em fase de construção no Município

A Prefeitura de Bataguassu iniciou recentemente a construção das 100 casas populares referente ao Programa Habitacional "Meu Lar".

Em Bataguassu, estão sendo construídas 85 moradias localizadas nos bairros Jardim Vila Nova (34 casas); Jardim Santo Antônio (5 casas); Jardim Santo Antônio extensão (26 casas); Jardim Campo Grande (15 casas); e Jardim Bongiovanni (5 casas).





No Distrito de Nova Porto XV, serão 15 moradias construídas na rua 11 de Setembro, sendo que parte delas serão edificadas em um terreno localizado ao lado das incubadoras da empresa Regina Festas.





De acordo com o setor de Engenharia, cada casa possui 44,48 metros e é composta por dois quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha e área de serviço externa. O investimento em recursos próprios é na ordem de R$ 5.869.334.44 milhões.





A previsão é que todas as moradias sejam concluídas em 180 dias.





Programa





O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) explica que as moradias construídas pelo município serão doadas com base em critérios instituídos por meio de legislação habitacional em vigência.





Entre os requisitos, as famílias devem ter renda bruta de até R$ 2 mil; residir há mais de cinco anos no município; não ter sido beneficiado por qualquer programa habitacional, em qualquer lugar do Brasil e não possuir nenhum outro imóvel.





Caravina informa que após um período de inscrições e atualização cadastral desenvolvido no início deste ano houve um total de 919 inscritos em Bataguassu e 135 inscritos no Distrito de Nova Porto XV (total de 1.054 inscrições no geral).





O gestor, que é presidente da Assomasul acrescenta que o sorteio dos imóveis ainda será realizado e reitera que as famílias selecionadas serão submetidas a um processo de investigação. "Moradia representa dignidade. O objetivo é beneficiar moradores que se enquadrem nos requisitos e que tem real necessidade de moradia", comenta o prefeito.









ASSECOM