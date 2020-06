Delegado investigado por furto de 101 quilos de cocaína em MS volta para prisão

Ele estava em prisão domiciliar, sendo monitorado com tornozeleira eletrônica.

Polícia cumpre mandado de prisão e de busca contra delegado em MS — Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena Investigado por participação no furto de 101 quilos de cocaína na delegacia de Polícia Civil que chefiava, em Aquidauana, a 114 quilômetros de Campo Grande, o delegado Éder Oliveira Moraes voltou para o regime fechado.





Ele havia sido colocado em regime domiciliar na semana passada, com monitoramento de tornozeleira eletrônica, por decisão da Vara Criminal de Aquidauana. No entanto, o Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça concedeu liminar favorável. Éder então voltou para uma das celas da 3ª Delegacia de Polícia Civil, em Campo Grande.





O advogado de Éder, Irajá Pereira Messias, disse que avalia a medida como ilegal e já recorreu da decisão judicial.





Prisão





Éder foi preso no dia 24 de junho de 2019. Segundo a investigação, ele teria facilitado o furto da droga junto de quatro presos. Outras onze pessoas foram presas por envolvimento com o crime, incluindo uma advogada.





A droga havia sido apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de maio. Ela estava escondida dentro do tanque de um caminhão próximo a Aquidauana e seria levada para São Paulo. Os tabletes de cocaína foram entregues pelos policiais da PRF na delegacia da Polícia Civil de Aquidauana. Policiais desconfiaram do sumiço e a Corregedoria foi acionada.





Por G1 MS e TV Morena