Senador Nelsinho Trad comemora 105 de Três Lagoas com assinatura do contrato de financiamento de R$ 50 milhões para o município

Parlamentar intermediou pela liberação do Avançar Cidades para obras de drenagem em Três Lagoas

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação do financiamento de R$ 50 milhões de reais do Governo Federal para Prefeitura de Três Lagoas fazer obras de drenagem do município. O contrato foi assinado, nesta segunda, durante a solenidade de comemoração de 105 anos de Três Lagoas, com a presença de autoridades e medidas de biossegurança, transmitido em tempo real pelas redes sociais. “Eu venho aqui, porque como eu e toda bancada federal, pedimos muito por Três Lagoas. Eu não sou o avalista deste contrato, mas sou a testemunha de que tudo vai correr bem”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





Para o parlamentar sul-mato-grossense, houve conjunto de fatores positivos para a população de Três Lagoas receber esse empreendimento. “Temos aqui uma prefeitura organizada com contas equilibradas, ninguém empresta para quem não tem condições de pagamento, houve uma equipe que apresentou um bom projeto e o apoio político em Brasília”, destacou o senador Nelsinho Trad.





O prefeito Angelo Guerreiro anunciou que o valor de R$ 50 milhões será empregado em obras de macrodrenagem na bacia do Córrego Japão e rede em diversas ruas do bairro Chácara Imperial, Chácara Eldorado, Vila Haro e Santa Terezinha, além de macrodrenagem da bacia do Córrego do Onça e rede em diversas ruas dos bairros Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e São João. “Essas obras vão atender mais de 30 mil moradores”, disse o prefeito.





Além desse financiamento, ao longo um ano e meio de trabalho, o senador Nelsinho Trad conquistou a liberação de R$ 4,7 milhões de recursos federais para saúde e obras de esgoto em Três Lagoas. Na manhã desta segunda, ele também acompanhou o prefeito e autoridades convidadas na inauguração da obra de restauração asfáltica, drenagem de águas pluviais e iluminação pública da Avenida Clodoaldo Garcia, que recebeu parte desse investimento. “Três Lagoas, parabéns! Conte sempre com o nosso trabalho em Brasília”, afirmou o senador Nelsinho Trad.​





ASSECOM