SÃO GABRIEL DO OESTE| Surto de casos do coronavírus em MS suspende provas de concurso com salários de até R$ 18,5 mil

Nova data ainda será definida

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, 145 quilômetros de Campo Grande, suspendeu as provas do concurso que seriam realizadas no próximo domingo (28) devido ao surto de casos do novo coronavírus (covid-19) em Mato Grosso do Sul. O município contabiliza 32 casos da doença até o momento, sendo 24 ativos e oito curados, segundo boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta segunda-feira (15).





Conforme edital 005/2020 , a suspensão visa a preservação, controle e contenção de riscos, de forma a evitar a disseminação da doença e em razão das recomendações expedidas pelos Governos do Estado, pelo Ministério da Saúde, bem como pela Secretaria de Saúde de São Gabriel do Oeste.





A nova data das provas será definida após orientação do Ministério da Saúde e/ou da Secretaria de Saúde de São Gabriel do Oeste e, assim como os locais de realização, sendo divulgada através de Edital Específico que será publicado em Diário Oficial do Município e disponibilizado no site da Fapec





O prazo para inscrição no concurso encerrou no domingo (14). O candidato que deseja participar do concurso público deverá efetuar o pagamento do boleto bancário até esta segunda (15).





Concurso





Ao todo são ofertadas 43 vagas com salários que variam de R$ 1.053,56 a R$ 18.536,94 e os profissionais devem desempenhar atividades em cargas horárias de 20 a 44 horas semanais.





As vagas disponíveis são: Assistente Social (1); Fisioterapeuta; Agente de Fiscalização; Contador; Enfermeiro (1); Engenheiro Civil; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Odontólogo – ESF (1); Psicólogo; Fisioterapeuta; Odontólogo; Psicólogo; Médico – ESF; Médico Psiquiatra; Procurador Jurídico; Pedagogo Escolar; Pedagogo Técnico; Pedagogo Técnico em Inspeção Escolar; Psicólogo Educacional; Pedagogo Escolar; Professor Regente de Artes; Professor Regente de Ciências; Professor Regente de Educação Física; Professor Regente de Educação Infantil; Professor Regente de Geografia; Professor Regente de História; Professor Regente de Inglês; Professor Regente de Matemática; Professor Regente de Português; Professor Regente dos Anos Iniciais; Assistente de Administração (3); Assistente de Biblioteca e Videoteca; Viveirista; Auxiliar de Enfermagem; Atendente Administrativo; Motorista de Transporte Escolar; Artesão; Auxiliar Administrativo Educacional (1); Bibliotecário Assistente; Fiscal de Obras e Posturas; Técnico/Instrutor de Informática; Técnico de Enfermagem (7); Técnico de Laboratório (1); Técnico em Prótese Dentário; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Serviços de Infraestrutura; Trabalhador Agropecuário em Geral; Vigia; Merendeira/Cozinheiro (1); Recepcionista (1); Auxiliar de Administração (1); Motorista de Veículos Leves; Agente Comunitário de Saúde; Auxiliar de Saúde Bucal (2); Motorista de Ambulância; Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados; Assistente de Administração; Encanador II; Encanador I (1); Auxiliar de Administração (1); Encanador (1); Motorista; Recepcionista; Coletor de Resíduos (1) e Zelador e Operador de Estação de Tratamento de Esgoto; Biomédico; Enfermeiro; Farmacêutico; Farmacêutico-Bioquímico; Fisioterapeuta; Nutricionista; Técnico em Imobilização em Gesso (2); Técnico em Laboratório; Técnico em Enfermagem (14); Técnico em Radiologia Médica; Assistente de Administração; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Laboratório; Recepcionista (3); Cozinheiro e Lavadeira.





Para acessar o edital completo, clique aqui





Fonte: Midiamax Por: Ana Paula Chuva