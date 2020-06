Empresas que oferecem benefícios diferenciados são as que mais retém talentos

Para atrair e reter talentos, empresas buscam oferecer, cada vez mais, benefícios diferenciados.

Para qualquer funcionário, encontrar uma empresa que ofereça benefícios diferenciados é um atrativo que faz muita diferença. Esse tipo de atitude faz com que empresas com os melhores benefícios atraiam para si os melhores talentos, de acordo com a sua área.





Além disso, traz uma motivação a mais no dia a dia, aumentando a produtividade e bem-estar dos funcionários na organização. Existem diversos tipos de benefícios que podem ser oferecidos, além dos mais comuns e os que são obrigatórios por legislação, como FGTS, Vale Transporte, Férias e Décimo terceiro salário.





Por que os benefícios são importantes?





Com o avanço do mercado de trabalho, as empresas tiveram que se renovar quanto à ideia de remuneração dos seus colaboradores. Possuir um plano de benefícios diferenciado é fundamental para manter a imagem de uma organização em alta.





Cada vez mais os funcionários estão exigentes no momento do preenchimento de uma vaga. Além de atrair novos funcionários, essa estratégia mantém aqueles que já fazem parte do quadro da empresa, diminuindo a taxa de rotatividade dos empregados.





Valorização do colaborador





Antigamente, existia uma ideia por grande parte dos empresários de que o funcionário era apenas uma ferramenta de trabalho, em que a produtividade e metas a serem alcançadas era o mais importante na organização. Mas, esse modo de pensar alterou-se.





Sim, as metas são importantes, mas sem o colaborador a empresa não anda. São eles o ponto de partida da criatividade e crescimento da instituição. Por isso, atualmente, o foco está voltado para a manutenção da vida do funcionário.





Os investimentos em benefícios ou em treinamentos estão cada vez mais comuns no mercado atual. Desse modo, a chance de serem obtidos melhores resultados além do esperado são visíveis.





Tipos de benefícios





Como já foi comentado, existem os benefícios que são obrigatórios segundo legislação da CLT, e também existem os que são concedidos por opção da empresa ou por meio de convenção coletiva, no caso dos sindicatos trabalhistas.





É sempre importante para uma empresa oferecer além do básico já estabelecido. Por isso, alguns benefícios podem ser considerados de acordo com a organização, como:









· Plano odontológico;





· Bolsas de estudo;





· Vale alimentação/refeição;





· Vale combustível;





· Vale presente;





· Auxílio creche;





· Flexibilização do horário de trabalho;





· Entre outros que podem ser considerados pela instituição.





Aumento da competitividade





Ter uma boa gestão de benefícios fará total diferença no momento em que um profissional gabaritado tiver o interesse de fazer parte desse quadro de funcionários.





Os atributos considerados aos funcionários irão mostrar ao mercado qual o nível de competitividade da organização. Se os benefícios visarem o bem-estar ao colaborador, a instituição terá uma boa vantagem nos resultados desejados.





Envolvimento do colaborador na escolha dos benefícios





Dentro de uma organização, há uma grande variedade de funcionários, cada um com um perfil pessoal e profissional diferente. É importante para um gestor saber identificar as necessidades do colaborador, até mesmo, as pessoais.





A vida de um funcionário fora da empresa possui total impacto nos resultados dentro da instituição. Quando o profissional se sente bem amparado pela empresa, ele retribui com maior dedicação, especialmente, em alcançar metas.





Além disso, observar aqueles que entregam melhores resultados e demonstram maior rendimento é uma das formas de entregar benefícios diferenciados. Essa atitude fortalecerá a cultura organizacional do ambiente de trabalho.





É importante que as empresas invistam em uma cultura sólida para conseguir atrair e reter clientes. Ou seja, estejam sempre buscando desenvolver sua habilidade em atrair e desenvolver talentos, de forma a reter esses profissionais.





Saiba que, no geral, quando a empresa valoriza seus colaboradores, ela consegue uma equipe mais empenhada. Sem contar que, conforme especialistas, a quantidade de faltas diminui, consideravelmente, o que acarreta em maior rendimento.





Por: Andreia Silveira, editora no PlanodeSaude.net