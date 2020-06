PANDEMIA| MS confirma mais 118 pessoas infectadas com coronavírus e registra mais duas mortes

Dos novos casos registrados nesta segunda, metade, 59, foi em Dourados. O município atingiu 1.197.

Boletim epidemiológico da secretaria estadual de Saúde (SES) aponta que foram confirmados 118 novos casos de pessoas infectadas com o coronavírus em Mato Grosso do Sul. O estado chegou nesta segunda-feira (15) a 3.551 registros de covid-19.





A SES confirmou também mais duas mortes, o que elevou para 33 o número de vítimas. Uma delas era um homem de 67 anos, morador de Deodápolis, que estava internado desde o dia 24 de maio, no hospital da vida, em Dourados. Ele tinha insuficiência renal crônica e faleceu nesta segunda-feira (14).





O outro óbito é de um idoso de 81 anos, de Dourados. Ele estava internado desde o dia 5 de junho e morreu neste domingo. Ele era hipertenso.





Dos novos casos registrados nesta segunda, metade, 59, foi em Dourados. O município atingiu 1.197. Campo Grande aparece logo em seguida, com mais 36 ocorrências, o que elevou para 720 o número de casos na capital sul-mato-grossense.





O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou que nas últimas três semanas o número de casos em Dourados cresceu quase seis vezes, que a quantidade de pacientes internados em leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva (UTI), 38, é o mesmo que tem Campo Grande, que possui uma população quatro vezes maior, e que a cidade do sul do estado tem pelo menos 5 médicos internados com covid-19. “Todas essas informações mostram que precisamos ter uma atuação muito rápida em Dourados para evitar o descontrole da doença”, ressaltou.





Resende disse que a situação é uma das pautas da reunião que terá ainda nesta segunda com o governador Reinaldo Azambuja, para discutir medidas que poderão ser adotadas em conjunto com gestores de municípios da região de Dourados. Ele lembrou que algumas decisões não são da alçada do estado e sim dos municípios e que esse trabalho em conjunto já teve sucesso em controlar surtos no sudoeste e no leste de Mato Grosso do Sul.





O secretário estadual de Saúde voltou a falar também que o estado pretende dobrar o número de testes diários feitos no drive thru de Dourados, de 130 para 260.





O boletim da SES apontou que das pessoas que contraíram o coronavírus em Mato Grosso do Sul, 1.531 estão assintomáticas ou tem sintomas leves e estão em isolamento domiciliar. Outras 80, que estão com quadro de saúde mais severo, estão internadas, sendo 36 em leitos de UTI. Em contrapartida, 1.531 se recuperaram da doença.





Nesta segunda-feira, o município de Cassilândia teve o primeiro caso confirmado, elevando para 57 a quantidade de cidades sul-mato-grossense com registros, o que representa 72% do total do estado. Confira a quantidade de casos por município:



Dourados 1.197

Campo Grande 720

Guia Lopes da Laguna 242

Fátima do Sul 187

Três Lagoas 181

Rio Brilhante 148

Corumbá 132

Itaporã 80

Douradina 73

Chapadão do Sul 64

Vicentina 52

Bonito 50

Ponta Porã 50

Jardim 43

Naviraí 36

São Gabriel do Oeste 32

Ladário 21

Deodápolis 16

Brasilândia 15

Mundo Novo 15

Sonora 14

Costa Rica 13

Glória de Dourados 13

Nova Andradina 13

Paranaíba 12

Bataguassu 11

Ivinhema 11

Ribas do Rio Pardo 11

Coxim 9

Sidrolândia 9

Aparecida do Taboado 7

Batayporã 7

Amambai 6

Água Clara 5

Caarapó 5

Novo Horizonte do Sul 5

Angélica 4

Caracol 4

Iguatemi 4

Paraíso das Águas 4

Rio Verde de Mato Grosso 4

Camapuã 3

Itaquiraí 3

Nova Alvorada do Sul 3

Anastácio 2

Bela Vista 2

Maracaju 2

Tacuru 2

Alcinópolis 1

Aquidauana 1

Cassilândia 1 (novo)

Corguinho 1

Jateí 1

Miranda 1

Paranhos 1

Selvíria 1

Taquarussu 1





Por Anderson Viegas, G1MS