PP lança vereador como candidato à prefeitura de Juti nas próximas eleições

O Partido Progressista deve lançar o vereador Adriano Passarelli como candidato à prefeitura de Juti nas próximas eleições municipais.





O assunto foi discutido hoje (4) durante reunião com o vice-presidente da legenda em Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro.





Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Gerson informou que a sigla está buscando fortalecimento em Juti, onde Adriano e mais dois vereadores assinaram ficha de filiação.





“Além de Adriano Passarelli, recebemos a adesão dos vereadores Mano e Wellington Rocha. Desta forma, fortalecemos nosso projeto de ampliação de nossos quadros e fortalecimento do PP visando as eleições municipais que se aproximam”, detalhou.





Formado em Gestão Pública e funcionário público estadual com mais de quinze anos de vida pública, Passarelli está em seu quarto mandato como vereador. Já foi Presidente da Câmara (2008/2009), secretário municipal de Governo (2018/2019) e gerente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).





“Queremos renovar os esforços em torno da busca por empresas para geração de empregos, casas populares para a população menos favorecida e, de forma ousada, pavimentar todo o município”, disse o pré-candidato sobre suas propostas para administrar Juti.





Ampliação das bases





Gerson Claro afirmou que o PP está buscando ampliar suas bases eleitorais em todo o Estado, com vistas ao pleito municipal de 2020.





A ideia é compor chapas competitivas tanto em Campo Grande quanto nos principais municípios do interior.





O desempenho dos Progressistas nas próximas eleições vai dar o tom também para a disputa de 2022, quando serão eleitos representantes para a Assembleia Legislativa, Câmara e Senado, além do Governo do Estado e presidência da República.





Até o fechamento da janela partidária, no início do mês de abril, a sigla conseguiu “engordar” seus quadros com a adesão de vários vereadores, prefeitos, ex-prefeitos e lideranças que devem ser candidatos em seus municípios.





Por: Fernanda Fortuna