Assomasul destaca união de entidades em prol da solidariedade aos profissionais de saúde

Caravina e Marquinhos durante o ato ©Edson Ribeiro

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, destacou nesta quinta-feira (4), durante ato de entrega de máscaras protetoras à prefeitura de Campo Grande, a união de entidades em prol da solidariedade aos profissionais de saúde durante esse período de pandemia do Covid-19 (novo coronavírus).





A Assomasul adquiriu os insumos para a confecção das primeiras 20 mil máscaras (faceshields Shields) dentro do projeto de parceria institucional com o projeto Corona Vidas Hub Dourados/MS; a BPW Dourados-MS Brasil; Leilo Dom, Leilão Beneficente; Unigran; e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).





Realizado pela manhã no estacionamento da Assomasul respeitando as regras de distanciamento social e uso de máscaras, 5 mil máscaras de face Shields foram entregues ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

“Quando pessoas de bem pertencentes a entidades sérias administradas com seriedade, surgem ações como essa que fazem resultado positivo para toda a população, em especial nesse momento de pandemia. É um momento de união em prol da solidariedade aos profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa pandemia”, disse Caravina, durante a solenidade, que contou com a presença do prefeito da Capital e representantes das entidades envolvidas.





DOURADOS





Na segunda-feira (01), 2.150 dos 20 mil protetores faciais foram entregues em Dourados, durante solenidade na qual a prefeita Délia Razuk representou a Assomasul.





Ao abordar a preocupação da Assomasul com o aumento de casos do coronavírus no Estado, Délia reafirmou que em seu município as medidas tomadas para conter o avanço do vírus têm garantido a baixa ocupação de leitos e também baixo número de óbitos.





A defensora Mariza Gonçalves elogiou, durante o ato em Dourados, "o apoio imprescindível" da diretoria da entidade municipalista na aquisição dos insumos para fabricação das máscaras.





Segundo ela, para a concretização das ações da rede CoronaVidas Hub MS/Dourados foi firmada uma parceria produtiva com a indústria Quimisul e, além da Assomasul, instituições e empresas como a Unigran, a Fiocruz, o Instituto Federal de MS, a Associação das Defensoras e Defensores Públicos, Adecoagro, Cooperativa Sicredi, União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores do MS, Imobiliária Continental, Usina Laguna, Inflex e o apoio do Governo do Estado.





Por: Willams Araújo