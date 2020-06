Nota MS Premiada divide prêmio de R$ 300 mil para 273 acertadores

Os prêmios foram sorteados no último sábado (dia 30) pelo concurso da Mega-Sena

O quarto sorteio da Nota MS Premiada teve 273 acertadores, sendo dois ganhadores da sena, com premiação de R$ 50 mil, e 271 fizeram a quina e vão receber R$ 738 cada. Ao todo, o prêmio é de R$ 300 mil.





Os prêmios foram sorteados no último sábado (dia 30) pelo concurso da Mega-Sena, cujas dezenas sorteadas foram: 10-23-31-37-58 e 59.





Para saber se é um dos premiados, acesse o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digite o CPF (Cadastro de Pessoa Física).





De acordo com o site de notícias do governo, o ganhador tem até o 15º dia do mês subsequente ao sorteio para efetuar o cadastro para receber o prêmio no dia 20 (vinte) do mesmo mês.





Se o ganhador efetuar o cadastramento do 16º dia até o último dia do mês, ele receberá o prêmio no dia cinco do outro mês. Para resgatar a premiação, não é exigido documento físico.





Para informações, dúvidas ou fazer reclamações, o consumidor pode contatar a equipe da central de atendimento pelo telefone (67) 3389-7801 ou enviar mensagens via WhatsApp disponível no mesmo número.





Por Aline dos Santos