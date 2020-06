Detran-MS alerta: junho é mês de pagar licenciamento de placas com final 3 e 4

©EDEMIR RODRIGUES

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que junho é o mês de pagar o licenciamento de veículos com placa final 3 e 4. A data foi prorrogada em um mês como medida de prevenção e combate ao Novo Coronavírus (Covid-19). Os condutores sul-mato-grossenses já estão imprimindo o documento do seu veículo em papel comum (A4), com a mesma validade oficial do papel moeda e tem até o dia 30 de junho para estar com o documento em dia.





O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, lembra que não é necessário procurar as agências para emissão do boleto, bastando que o proprietário acesso ao site do Detran-MS ou baixe o aplicativo Detran Mobile. “Com isso, também é possível que o pagamento seja feito sem sair de casa, ou seja, utilizando um aplicativo bancário”, comenta.





Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro. “Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja em dia com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito”, comenta o diretor de Veículos do órgão, Arioldo Centurião.





Acesse o calendário através deste link e veja na tabela a correspondência do número final da placa com o mês de vencimento do licenciamento para cada veículo.





Detran Digital





Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.





Por: Viviane Freitas, Departamento Estadual de Trânsito