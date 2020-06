Moda esportiva, conheça as novidades da moda na área do esporte

A luta pela vida mais saudável está cada vez mais presente na vida das pessoas. Alimentação mais regrada, balanceada, assim como a prática regular de exercícios. E para essa prática, é importante se vestir de acordo, com roupas próprias, adequadas para esse uso.

Este artigo vai te dar algumas dicas e falar das principais novidades do mundo da moda na área do esporte.





Tendências





Para 2020, a aposta é a sustentabilidade e a atemporalidade, agregando valor à longevidade. A moda esportiva tende a ser menos imediatista, sendo mais unissex e neutra.





Quanto as cores, a moda esportiva vai valorizar a psicologia das cores. Veja algumas dicas de como utilizá-las:





Os tingimentos naturais combinam com atividades ao ar livre;





Tons de cinza são mais utilizados para ioga e pós-treino;





Cores mais vibrantes, como o amarelo contrastado com azul ou preto, por exemplo, pedem por atividades de maior impacto, de alta intensidade;





O preto ao ser combinado com cores mais ácidas e vivas tornam o look mais sofisticado;





Os tons vermelhos, ao serem combinados com amarelos, criam uma composição mais dinâmica, passando mais confiança e energia;





Já o visual composto por sobreposições bege sobre bege em peças básicas e calçados, com toques de azul, reforçam a tendência da moda.





Materiais





Ainda apostando na sustentabilidade e tecnologia, a moda aqui também é inspirada pela natureza. As roupas esportivas são criadas com materiais produzidos pela bioengenharia, com o intuito de pôr fim à diferenciação entre roupas de uso para atividades físicas e roupas de uso comum, para o dia a dia.





A tendência da moda esportiva primavera verão 2021 é investir nos tons opacos, fugindo dos brilhos, com a utilização de corantes vegetais para criação de texturas, desta forma, o toque opaco dá maior credibilidade à proposta.





Calçados





Normalmente os calçados para o esporte são os tênis, isso é um fato. Portando, é imprescindível que ele seja, ao menos, confortável.





Com o avanço da tecnologia, muitos setores foram beneficiados, com eles a produção de calçados esportivos.





Os tênis de última geração permitem ao usuário uma melhor performance, independente do esporte que pratica.





Além disso, grande parte deles são produzidos preocupados, além da melhor performance, com a saúde do usuário. No site shopnet store você pode encontrar calçados que vão melhorar sua postura, performance e bem-estar.





A moda esporte-casual





Algumas empresas americanas, como Adidas e Nike, incorporaram em suas coleções roupas que juntam o design esportivo com o casual, ao perceberem que as roupas esportivas estavam saindo das academias e ambientes esportivos, e invadindo as ruas.





Essas marcas aderiram a essa moda, trazendo roupas mais inovadoras e modernas, apostando em sua performance e em suas estampas.





As peças são funcionais, e podem ser combinadas com roupas casuais. Desta forma, a calça legging sai da academia, com uma camiseta, e entra no escritório, com uma bata e um salto alto.





Essa mescla de estilos torna o visual mais formal ou mais casual, de acordo com a sua necessidade.





Se você se interessou por essas dicas, então procure a melhor roupa e se exercite. Melhore a sua qualidade de vida!