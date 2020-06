EMPREGOS| Funtrab oferece 180 vagas nesta quinta-feira (25)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quinta-feira (25) 180 vagas de emprego em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.





As vagas são para mecânico de máquinas pesadas, mecânico eletricista de automóveis, montador de móveis e artefatos de madeira, motofretista, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de acabamento, operador de empilhadeira, operador de processo de produção, operador de retroescavadeira, operador de rolo compacto, operador de vendas, padeiro, professor prático no ensino profissionalizante e repositor em supermercado. Também há oportunidades para trabalhadores com deficiência.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na rua 13 de Maio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.