ALEMS| Quatro matérias estão pautadas para a Ordem do Dia desta quinta-feira (25)

Também previsto para segunda discussão, o Projeto de Lei 151/2019 , do deputado Antônio Vaz (Republicanos), inclui - no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul - a Semana de Prevenção e Combate da Gripe H1N1. As Comissões de Saúde e de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia foram favoráveis por unanimidade à proposta.