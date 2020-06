HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04





Quintou, Áries! Com Q, de quase sexta! E o período da manhã será empolgante e animado. A Lua está toda rolezeira, livre e solta em seu paraíso, sem fazer aspectos com outros astros, indicando que seu entusiasmo vai contagiar todo mundo e a sorte vai brilhar forte a seu favor. À tarde, o clima dá uma mudada por causa da Lua, que migra para sua Casa do Trabalho e da Saúde. Ela revela que você pode sentir uma necessidade maior de organizar suas coisas e concluir as tarefas pendentes. No serviço, terá mais concentração para manter o foco nos deveres e sua dedicação será exemplar. Cuide bem do seu organismo e prefira comidas caseiras, mas nada de tacar leite condensado em tudo, hein?! Na paixão, Sol e Lua vão trocar likes à noite e vão estimular aproximações afetivas. Pode rolar paquera com alguém que conhece bem. Na união, terá satisfação em colaborar com seu par. É hora de demonstrar seu amor e apoiar os projetos de sua cara-metade.





Touro - 21/04 a 20/05





Procure se dedicar às tarefas que você já domina e sabe que faz bem. Na parte da manhã, a Lua incentiva seu signo a cuidar de assuntos ligados à vida familiar e garante que o período será propício para resolver questões pendentes. No trabalho, sua experiência será essencial para dar conta das tarefas e se destacar. Há chance de pegar um serviço extra para fazer em esquema de home office. Com a entrada da Lua em sua Casa 5, a sorte deve aumentar muito à tarde, favorecendo e facilitando seus interesses. Também será um bom momento para jogos e sorteios: faça uma fezinha. No lado afetivo, charme, simpatia e bom papo serão seus trunfos para brilhar e atrair surpresas incríveis, seja na paquera ou no romance. Sol e Lua ficam numa boa e blindam sua vida amorosa. Tudo indica que vai deixar a timidez de lado para abrir seu coração, dialogar e declarar seus sentimentos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você vai fazer o que seu signo faz com maestria no período da manhã: se comunicar! Seu dom para se expressar estará tinindo e será o momento ideal para usar toda sua lábia a fim de convencer as pessoas, pois saberá argumentar, vender seu peixe e conseguir o que deseja. Pode costurar ótimos acordos e resolver assuntos que andaram parados por falta de consenso. À tarde, a Lua ingressa no fundo do céu em seu Horóscopo e avisa que você pode ter boas surpresas com a família. Também há chance de fechar um negócio ou definir um lance que vai beneficiar os parentes. À noite, a Lua troca likes com o Sol e manda ótimas energias para a sua vida sentimental. Se está livre, pode retomar contato com alguém que já balançou seu coração e sentir uma vontade irresistível de reatar um love do passado. Deus me livre ou quem me dera? No relacionamento a dois, deve curtir horas deliciosas no seu ninho de amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Comece o dia com as atenções voltadas para os seus interesses materiais. O toque é da Lua, que também recomenda a ficar de anteninha ligada nas oportunidades de ganhar dinheiro, pois tudo indica que a manhã será bem favorável para os seus assuntos financeiros. À tarde, a Lua muda de signo e cenário, ingressando em sua Casa 3 . Ela deixará sua esperteza, inteligência e agilidade mental na melhor forma, sinal de que você pode se destacar em conversas, reuniões online ou mesmo entrevista de trabalho por videoconferência. À noite, a Lua troca likes com o Sol, que segue o rolê em seu signo, iluminando sua vida amorosa. Seu magnetismo, poder de sedução e autoconfiança vão se fortalecer, o que deve atrair muitos admiradores na paquera ou aumentar a sintonia com o love. Estimule o diálogo em qualquer situação e vai se dar muito bem.





Leão - 22/07 a 22/08





Aposte alto em seus talentos e na sua determinação para agilizar as tarefas e dar um passo decisivo em direção ao sucesso. Quem aconselha é a Lua, que conclui a passagem pelo seu signo no período da manhã, deixando suas qualidades em evidência. Sua habilidade para liderar e realizar podem te levar mais longe. Na parte da tarde, a Lua já estará em sua Casa do Dinheiro, revelando que os assuntos materiais vão figurar entre as suas prioridades. Pode pintar uma grana extra ou uma boa oportunidade de saldar uma dívida e se livrar das preocupações. À noite, a Lua forma aspecto positivo com o Sol e incentiva seu signo a buscar mais estabilidade no amor. Seu coração vai pedir a segurança de um romance estável, mas uma atração proibida também pode balançar você. Quem já tem um amor saberá dar valor ao par. Compartilhe seus sonhos e desejos com o love.





Virgem - 23/08 a 22/09





Há tendência de iniciar o dia com um astral um pouco desanimado e você pode até querer fugir do contato com outras pessoas. Aproveite o período da manhã para botar suas coisas em ordem, organizar melhor as ideias e pensar no que quer fazer. Em compensação, seu pique vai mudar radicalmente à tarde, quando a Lua ingressará em seu signo e promete renovar a sua disposição. Não vai faltar energia para cuidar dos seus interesses e agilizar os assuntos que andaram meio parados nos últimos dias. À noite, a Lua troca likes e boas vibes com o Sol, indicando que surpresas incríveis devem rolar na paixão. Pode receber pedidos de amizades, fazer sucesso nas redes sociais e aumentar sua lista de admiradores. Há ótimas chances de conhecer gente nova e animar as paqueras. No romance, boa noite para planejar o futuro a dois e curtir a companhia do seu mozão.





Libra - 23/09 a 22/10





O dia começa sem novidades, mas a Lua segue a manhã toda em um setor positivo do seu Horóscopo, dando todo apoio para seus ideais. Você vai batalhar por seus objetivos com a disposição e confiança. Também vai esbanjar simpatia e seu jeito sociável vai facilitar o entrosamento com quem convive e trabalha. Pode conseguir bons resultados ao atuar em equipe. À tarde, porém, a Lua migra para o seu inferno astral, inibindo um pouco o seu comportamento. Você pode precisar de mais silêncio, sossego e vai se sair melhor se ficar só no seu canto. Aposte na discrição e prepare o terreno para conseguir o que deseja, agindo com calma e perseverança. À noite, Sol e Lua indicam atração forte por alguém do seu meio profissional. Pode pintar um romance secreto com colega. Na união, é o momento de valorizar a privacidade com seu love. Compartilhe seus sonhos e projetos com o par.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você vai trabalhar com toda determinação e fará tudo que puder para ganhar pontos com os chefes. Com a Lua brilhando em sua Casa 10, a manhã promete ser muito estimulante para você pegar firme em suas metas profissionais e mostrar do que é capaz. À tarde, mudanças devem rolar com a entrada da Lua em Virgem e tudo indica que seu lado prestativo vai falar mais alto. Você terá prazer em cooperar com as pessoas, vai atrair aliados importantes para a realização dos seus objetivos e deve se sair bem em atividades em grupo. Pode trocar experiências e aprender muito com os colegas. Ou pode se enturmar com gente interessante ao iniciar algo diferente. À noite, Sol e Lua formam aspecto harmonioso e mandam boas vibes para a paixão. Terá ótima popularidade nas paqueras, mas vai querer buscar alguém que realmente combine com você. Fase de muito companheirismo na vida a dois.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua atravessa os graus finais de Leão no período da manhã e deixa seu astral pra lá de animado. Você vai contagiar as pessoas com seu jeito otimista, descontraído e brincalhão, ainda mais em conversas nas redes sociais e nos contatos com pessoas que estão distantes. À tarde, a Lua migra para o ponto mais alto do seu Horóscopo e suas atenções se voltam para a vida profissional. Você vai mostrar mais interesse pelo trabalho e terá muita facilidade para aprender. Aproveite para investir nos estudos e no seu aperfeiçoamento: não faltará interesse para se aprimorar e aprender novas técnicas. Seu empenho pode até render melhorias na carreira, então, mostre que quer crescer. No amor, Sol e Lua apontam forte atração por alguém do trabalho e vai ser difícil fugir de um envolvimento. Na união, capriche no visual e invista na sedução. Os desejos estarão à flor da pele nos momentos de intimidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Confie nos seus instintos para lidar com qualquer imprevisto ou mudança que possa ocorrer de manhã. A Lua empodera sua percepção e deixa seus sentidos em alerta, sinal de que pode pescar as coisas no ar e conseguirá resolver os problemas rapidamente. Bom período para buscar mais estabilidade no emprego ou para mudar algumas coisas ao seu redor. À tarde, a Lua começa a brilhar em Virgem, signo regido pela Terra, o mesmo elemento que o seu. Essa energia vai alimentar suas esperanças e reforçará seu lado perseverante. Também te deixará mais à vontade para pensar fora da caixa, agir e conquistar. Sol e Lua trocam likes nesta quinta-feira e revelam que você pode fazer uma sociedade ou aliança muito promissora. À noite, boas novas na paixão. Romance com alguém de outra cidade recebe ótimos estímulos. Na união, vai descobrir ainda mais afinidades com a pessoa amada.





Aquário - 21/01 a 19/02





Trabalhar em sintonia com os colegas e investir no espírito de equipe para atingir as metas é a dica da Lua para você nesta manhã. Ela garante que a união vai fazer a força e a diferença nesse período. Você também pode resolver algum assunto que envolva contrato ou acordo. Depois do almoço, a Lua migra para sua Casa 8, indicando que transformações podem ocorrer. Talvez sinta mais vontade de realizar mudanças à sua volta e até mesmo no emprego. Terá mais paciência para lidar com os desafios e pode encontrar soluções práticas para os problemas. Se quer melhorias no trabalho, fique de olho nas oportunidades e mostre do que é capaz. À noite, a Lua sorri para o Sol e deixa sua sensualidade poderosa. Seu charme pode atrair um(a) colega ou uma pessoa conhecida e bem próxima. No romance, pode curtir momentos intensos e trocar confidências com o love. Participe mais da vida de quem ama e invista na sedução.





Peixes - 20/02 a 20/03





O período da manhã será ótimo para organizar suas coisas e colocar as tarefas em dia no trabalho. Sua capacidade de realização estará em alta e você terá mais disciplina para cumprir seus compromissos. Também será um momento indicado para cuidar do seu organismo, caprichar na prevenção e investir em hábitos saudáveis que favoreçam sua qualidade de vida. Na parte da tarde, a Lua começa a agir no lado oposto do seu Horóscopo, convidando a se aliar a quem tenha objetivos e interesses parecidos com os seus: pode fazer boas parcerias. Mas é no amor que a usa estrela vai brilhar mais. Sol e Lua trocam likes à noite e garantem que seus sonhos afetivos estarão protegidos. Há chance de iniciar um namoro ou firmar compromisso em um lance recente. Se já encontrou sua cara-metade, não vai faltar incentivo do céu para deixar a sua união ainda mais carinhosa e romântica.





Por João Bidu