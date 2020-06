EMPREGOS| Funsat oferece 206 vagas de emprego nesta quarta em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 206 vagas disponíveis de emprego para Campo Grande nesta quarta-feira (10). Do total, 150 são para operador de telemarketing receptivo.





No quadro ainda há oportunidades para açougueiro, alinhador de rodas, auxiliares de limpeza, de pedreiro, de vidraceiro e financeiro, azulejista, comprador, conferente de carga e descarga, costureira de máquina reta, cozinheiro geral e eletricista.





Além de vagas para eletrotécnico, empregado doméstico.engenheiro mecânico, mecânico, mestre de obras, montador, operador de máquinas, padeiro, pedreiro, pintor, recepcionista secretaria, serralheiro, soldador, técnico em nutrição, torneiro mecânico e vidraceiro.





Já para PCD (pessoas com deficiência) são 11 vagas sendo distribuídas em atendente de lojas e mercados (8), atendente de lanchonete (1), atendente de lojas (1), auxiliar de linha de produção (1).





Os interessados devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) e Comprovante de residência, na sede de Funsat localizada na rua 14 de julho, 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira das 7h às 17h









Por: Ana Paula Chuva