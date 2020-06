Sebrae/MS lança edital para credenciar consultores e instrutores

Empresas poderão se credenciar para até cinco das áreas de conhecimento, como empreendedorismo, contabilidade, finanças, inovação, entre outras

As empresas selecionadas poderão prestar serviços ao Sebrae/MS, quando demandadas

Estão abertas até o dia 05 de julho as inscrições para o credenciamento de empresas de consultoria ou instrutoria interessadas em compor o cadastro de prestadoras do Sebrae em Mato Grosso do Sul. As regras e critérios do processo estão disponíveis no portal da instituição, onde está também o link para inscrição.





As empresas selecionadas farão parte do cadastro do Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF) e poderão prestar serviços ao Sebrae/MS, quando demandadas. Os interessados poderão se credenciar em até cinco das áreas de conhecimento, como recursos humanos, empreendedorismo, contabilidade, finanças, marketing e vendas, inovação, sustentabilidade, entre outras.





Segundo o edital de credenciamento, poderão ser credenciadas sociedades empresárias, sociedades simples e empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI, desde que o ramo de atuação permita a prestação de serviços de consultoria ou instrutoria nas áreas de conhecimento ofertadas.





Para fazer parte do quadro de consultores e instrutores, as pessoas jurídicas precisam passar por duas etapas do credenciamento. A primeira é a inscrição, via Portal do Sebrae. Já a segunda é a habilitação jurídica e qualificação técnica da empresa, quando serão analisados os documentos enviados, incluindo os atestados de capacidade técnica fornecidos por clientes.





Podem participar do processo empresas com matriz ou filial domiciliada em Mato Grosso do Sul, desde que não estejam credenciadas com o mesmo CNPJ em outra Unidade do Sebrae.





Mais informações





Portal do Sebrae ( As regras, listagem completa das áreas e procedimentos para a prestação dos serviços estão descritos do Edital de Credenciamento n.º 02/2020, disponível no www.ms.sebrae.com.br , no link de credenciamento). É importante fazer uma leitura cuidadosa das informações e tirar as dúvidas pelo 0800 570 0800 ou enviar e-mail para credenciamento@ms.sebrae.com.br





ASSECOM/SEBRAE-MS