Confira o que abre e o que fecha no feriado prolongado

Dia 11 é feriado nacional, dia 13 feriado municipal em Campo Grande e dia 12 ponto facultativo nas repartições públicas

Lotéricas





Abertura fica a critério de cada proprietário, mas, devido à pandemia, maioria das casas lotéricas deve permanecer fechada na quinta-feira e algumas devem abrir no sábado (13), quando há jogos de loteria que correm.





Bancos





Agências bancárias fecham na quinta-feira (11) e abrem na sexta-feira (12). No sábado, abrem apenas algumas agências da Caixa Econômica Federal para saque do auxílio emergencial.





Correios





Agências não abrem em ambos os feriados, com funcionamento normal na sexta-feira.





Supermercados





Supermercados e hipermercados funcionam normalmente nos feriados.





Postos de saúde





Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas abrem normalmente.





Judiciário





Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dias 11 e 12 de junho, além do fim de semana, mas o plantão funcionará normalmente para os casos considerados urgentes.





Órgãos Públicos





Repartições públicas estaduais e municipais estarão fechadas nos dias 11 e 12 de junho (ponto facultativo), exceto as de serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.





Shoppings





Shoppings Campo Grande, Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza abrem das 12h às 20h, horário normal estabelecido para o período de pandemia.





Pátio Central: Abre das 9h às 15h no dia 11 de junho; das 9h às 18h no dia 12 e das 9h às 17h no sábado, com exceção do Detran e postos de identificação, que estarão fechados nos três dias.





Comércio





Comércio terá funcionamento em horário especial até o dia 14 de junho, das 7h30 às 19hs.





Mercadão Municipal





Funcionamento será das 6h30 ao meio-dia na quinta-feira. Horário de sábado ainda não foi definido.





Feira Central





A Feira Central de Campo Grande funcionará normalmente em ambos os feriados, sendo das 16h às 22h na quinta-feira e das 11h às 22h no sábado.





Fonte: CE Por: Fábio Oruê, Glaucea Vaccari