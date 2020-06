Coronavírus fez pelo menos 11 prefeituras de MS ‘banirem’ o tereré por decreto

Em outros municípios, optou-se por recomendar que a população não consuma a bebida; compartilhamento da bomba gera risco de Covid-19





A Covid-19 se espalha por gotículas, sejam por um espirro ou de saliva, esta última compartilhada junto com a bomba no tereré. O mesmo ocorre com o chimarrão e piteiras de narguilé, motivo que levaram tais produtos a também serem apontados como “vetores” do coronavírus.





Ainda hoje, mesmo com o alerta das autoridades para que não se consuma o tereré em grupo, é fácil ir a diferentes bairros e encontrar amigos bebendo da mesma guampa. Em alguns municípios, o aviso foi visto como insuficiente –ou percebido depois– e levou prefeitos a decretarem a proibição do consumo da bebida.





Em outras cidades, porém, optou-se por apenas recomendar que não se compartilhe a bomba. Outras ainda viram seus gestores apenas apelarem à população para que evitem a doença, caso de Guia Lopes da Laguna –onde o prefeito Jair Scapini (PSDB) e seu staff foram a público fazer tal solicitação, depois de a doença aportar na cidade por meio do motorista de um frigorífico que participou de roda de tereré. O saldo até esta segunda-feira (1º) é de 230 infectados no município e a maior incidência do Estado (2.324,4 portadores de Covid-19 por 100 mil habitantes).





Levantamento do Jornal Midiamax em edições do Diário Oficial dos Municípios, veiculado pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), desde 26 de fevereiro –dia em que o Brasil confirmou seu primeiro caso de coronavírus– identificou decretos e resoluções de 16 prefeituras focados no tereré, no chimarrão e no narguilé.