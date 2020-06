Terça-feira amanhece com céu escuro e Inmet alerta para queda na temperatura

A temperatura máxima no Estado não deve passar dos 29ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia





O dia amanheceu com céu escuro, garoando e com temperatura amena em Campo Grande. Uma frente fria se aproxima do sul do Estado trazendo chuva (nas cidades de Dourados, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque) no decorrer do período desta terça-feira (2).A temperatura máxima no Estado não deve passar dos 29ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Essa frente atua no sul e no centro do Estado com declínio da temperatura. Os termômetros sobem pouco durante o dia, em razão do tempo nublado. O tempo estará mais seco e com baixa umidade relativa do ar à tarde, com índice próximo aos 35% no norte (Figueirão, Pedro Gomes, Sonora), onde a possibilidade de chuva é pequena.





O instituto emitiu alerta de frio para Campo Grande e outros 55 municípios com queda de até 5ºC na temperatura. Na Capital, o dia será nublado com pancadas de chuva, temperatura máxima de 22ºC e umidade relativa do ar entre 90% e 70%. Em Dourados, Ponta Porã, Coronel Sapucaia, as máximas não devem passar dos 17ºC, em Corumbá, Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda 20ºC, em Paranaíba, Selvíria e Chapadão do Sul 24ºC, em Sonora, Sidrolândia, Rochedo e São Gabriel do Oeste 29ºC.





Amanhã, essa frente fria já estará no oceano e o sol brilha entre muitas nuvens. Na quinta-feira (4), o tempo fica nublado e ocorrem pancadas de chuva no sul e no sudoeste (região de Ponta Porã). O tempo também estará nublado com pouca possibilidade de chuva nas demais áreas. Na sexta-feira (5), a frente fria atua no sul e sudoeste do Estado, trazendo pancadas de chuva, às vezes fortes, para a região.





Por Viviane Oliveira