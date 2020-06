Com crise do Coronavírus, movimento une empresas do Estado para fortalecer economia

Com processo simples e online “É daqui, é da gente” convoca negócios locais e gera valor ao que é produzido do MS “É daqui, é da gente” é uma rede de fortalecimento dos negócios sul-mato-grossenses que conecta e engaja empresários para gerar negócios e contribuir com o crescimento econômico do Estado. O objetivo é empoderar empresas locais por meio da força coletiva e ajudar o Estado no processo de retomada econômica.





Com processo simples e todo online, o movimento convoca os negócios locais para se unirem com o propósito de aumentarem sua força, terem relevância social e maior alcance. A filosofia desta rede é a de que é possível se recuperar mais rapidamente dos efeitos econômicos da crise causada pelo coronavírus por meio da união.





Explicando de maneira simples, este movimento atua em duas frentes. Uma delas é convocando os negócios locais para se unirem e assim terem mais expressão e alcance. Enquanto a outra atua nos consumidores, incentivando o consumo consciente atrelado ao sentimento de pertencimento entre eles e as empresas locais.





O apelo se dá pela história das organizações compartilhadas em pequenos vídeos. O movimento se responsabiliza em viabilizar e em disponibilizar, para cada um, selos do programa personalizados com um QR Code que dá acesso ao vídeo.





Esses selos são enviados em vários formatos para que sejam utilizados em vitrines, fachadas, embalagens, produtos e nas plataformas digitais. Desta maneira o consumidor identifica que esta empresa faz parte o projeto e pode conhecer sua história.





As empresas participantes também ganham espaço de divulgação nas redes sociais do projeto e no site. A ideia é incentivar que os consumidores procurem prestadores de serviços e produtos pelo portal.





Porque divulgar a história das empresas





Quando a empresa conta sua história, cria-se uma conexão com o consumidor, mostrando que as empresas que são daqui são de todos nós. Elas ajudam a contar a história das cidades e são importantes para desenvolverem o Estado. Foi esse sentimento de pertencimento que inspirou o nome do projeto. “É daqui, É da Gente” reflete a importância de valorizar o que é local, não apenas por consumidores individuais, mais pelas próprias empresas que, muitas vezes buscam fornecedores fora do Estado e até do Brasil.





Como participar





Todas as empresas de Mato Grosso do Sul podem participar, sejam prestadoras de serviços ou vendedoras de produtos, focadas no consumidor final ou na venda para outras empresas. Para entrar no projeto basta fazer o cadastro no site do movimento É Daqui É Da Gente .





Serviço





Todas as dúvidas sobre o movimento É Daqui É Da Gente podem ser encaminhadas por meio do site ou pelas páginas no facebook e instagram Site: www.edaquiedagente Redes Sociais: @edaquiedagentems.