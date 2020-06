CAPITAL| Prefeitura inicia no Tiradentes primeira frente do projeto de 25 km de recapeamento

Com serviço de fresagem retirada do antigo pavimento na Rua José Nogueira Vieira, começou nesse sábado (6) a primeira frente de serviço do projeto que prevê a execução de 25 quilômetros de recapeamento em trechos de 21 vias em cinco regiões urbanas da cidade. Na segunda-feira (8) começa pela Avenida Marinha, no Bairro Coophavila II, o lote de recapeamento da região urbana do Lagoa.





As equipes da empreiteira responsável por este lote na região urbana do Bandeira, começaram a preparar a Rua José Nogueira, via de acesso aos bairros Tiradentes e Arnaldo Figueiredo, no trecho próximo ao centro regional de saúde. Nesta etapa, a intervenção vai abranger um trecho de aproximadamente 1 km entre a rotatória da Avenida Três Barras e a Rua dos Engenheiros.





Na sequência receberão novo pavimento, nesta mesma região, as ruas Marques de Pombal, Cayova, Marquês de Lavradio, Avenida João Arinos e Avenida Três Barras. No Bandeiras serão executados 8 km de recapeamento. Na segunda-feira começa a 2ª frente de serviço de recapeamento, desta vez na Avenida Marinha. É a principal via comercial do conjunto habitacional Coophavila II, asfaltada nos anos 80, que está com o pavimento todo remendado.





Os 25 km de recapeamento que serão custeados com recursos do Finisa (R$ 16,7 milhões), devem ficar prontos em 90 dias, cronograma que eventualmente pode ser alterado em função das condições climáticas.





Investimento por região





Na região urbana do Lagoa, beneficiada com 7,5 km, além da Avenida Marinha, o planejamento contempla outras três vias estratégicas para a circulação nesta região. Será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon; a Rua Manoel Joaquim de Moraes e o seu prolongamento a Souto Maior, que atravessa vários bairros, como Vila Jussara, Coaphama e o Bairro Tijuca, numa extensão de 3 quilômetros.





No Aero Rancho até a Avenida Raquel de Queiroz será recapeada uma extensão de 1,3 km (entre a Avenida Gunter Hans/Rua da Divisão/Filipinas). Já está em vias de ser licitada (num outro pacote de obras), mais 5,4 km que atenderão outras ruas do bairro como a Avenida Campestre; seu prolongamento até a Rua Santa Quitéria; além das ruas Lagoa da Prada e da Divisão.





No Bairro Pioneiros receberão asfalto novo a Avenida Filinto Muller (da Rua João Hernandes até a Senador Antônio Mendes Canale); além das ruas Francisco dos Anjos (da Filinto Muller até a Ana Luiza de Souza) e a Candelária (entre a Boticário e a Avenida George Chaia). Está no planejamento para ser licitado nos próximos dias, só que com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o recapeamento do trecho final da Rua Ana Luiza de Souza, a principal via comercial do Pioneiros.





No Centro, estão programados 4 quilômetros (Ruas Chadid Scaff, Rodolfo José Pinho e Amazonas) e no Prosa serão 2,3 km (outro trecho, da Ceará até a Jales) e na Rua Coronel Cacildo Arantes.





