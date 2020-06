Emenda do deputado Onevan assegura van para Saúde de Novo Horizonte do Sul

Município vai adquirir veículo de 19 lugares para transporte de pacientes

O deputado estadual Onevan de Matos destinou emenda parlamentar (Ações de Saúde), no valor de R$ 200 mil, para Novo Horizonte do Sul. Os recursos atendem a reivindicação apresentada pelo prefeito Marcílio Benedito em favor da população do município.





Emenda Parlamentar – De acordo com Marcílio Benedito, a emenda destinada por Onevan de Matos será utilizada na aquisição de um veículo, tipo van, de 19 lugares, para transporte de pacientes que fazem tratamentos de maiores complexidades nos municípios de Dourados e Campo Grande.





“Estávamos precisando muito desse veículo, que é fundamental para o transporte seguro de nossos pacientes que precisam fazer tratamentos noutros municípios. O deputado estadual Onevan de Matos sempre foi nosso parceiro, amigo de Novo Horizonte do Sul, e por isso estamos muito agradecidos”, destacou Marcílio Benedito.





Saúde – Marca de seu trabalho político-parlamentar, o deputado estadual Onevan de Matos estabeleceu como meta priorizar o destaque de suas emendas parlamentares para a Saúde – especialmente nesse momento de dificuldade que o mundo inteiro atravessa.





“Estou muito feliz em assegurar esta emenda parlamentar para Novo Horizonte do Sul, que, indubitavelmente, auxiliará o Marcílio e sua equipe nas ações de Saúde para a população do município”, explicou o deputado estadual Onevan de Matos.





Por: Fernando Ortega