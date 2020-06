DOURADOS| Saúde testa 60 e confirma mais dois casos de coronavírus na Câmara

Legislativo de Dourados está fechado após duas servidoras serem infectadas; os dois novos casos estão assintomáticos

Militar do Exército faz desinfecção no plenário da Câmara de Vereadores de Dourados ©Leandro Silva/Divulgação

Mais dois casos do novo coronavírus foram confirmados nesta quinta-feira (4) na Câmara de Vereadores de Dourados, a 233 km de Campo Grande, durante testagem em massa de pelo menos 60 pessoas entre servidores e vereadores. O Legislativo não informou se entre os novos infectados tem algum dos 19 vereadores do município. De acordo com a assessoria de imprensa, o protocolo da Vigilância Epidemiológica determina “resguardo dos nomes e funções”.





No domingo (31), duas servidoras testaram positivo para covid-19 e imediatamente o presidente da Casa Alan Guedes (Progressistas) suspendeu as atividades por cinco dias. A sessão de segunda-feira (1º) foi cancelada e apenas servidores de setores essenciais foram à Câmara. Ontem, o prédio localizado na Avenida Marcelino Pires passou por desinfecção, feita por dez soldados do Exército.





Conforme a assessoria, os testes foram feitos pela Secretaria Municipal de Saúde através da coleta de gota de sangue por punção digital. As duas pessoas infectadas estão assintomáticos e foram colocados em quarentena, ainda segundo a assessoria. Em nota, a Câmara de Vereadores informou que a meta é retomar os trabalhos em segurança na segunda-feira, dia 8.





Com 419 casos confirmados, Dourados lidera o ranking estadual de covid-19. A segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com 222 mil habitantes, tinha até hoje de manhã 78 casos a mais que Campo Grande, onde a população se aproxima de 850 mil pessoas.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados